交流站：完善的新加坡医疗系统

父亲从来不去政府医院看病和检查身体，不过在2021年中不小心在路边跌倒，叫了救护车送往盛港医院治疗和检查，因为早年中风，左边手脚瘫痪，所以医生建议全身检查和调整走路姿势。父亲不喜欢住院，当天晚上就带他回家，过后医生也安排每星期去一次的走路姿势护理。

2021年12月份，父亲食量开始减少，不能自已行走，家庭医生建议去医院检查，早上安排救护车送往盛港医院，完成了CT扫描，晚上很快医生就通知我们父亲得了未期肝癌，医生不建议开刀，因为父亲已经高龄84岁；建议化疗，不过成功率不高。最后我们选择带父亲出院，有家人陪伴在身边，完成最后的人生旅程。

医生能做的是使父亲病情稳定，减少病人痛楚，我也要在家里安排电动病床和制氧机，才能安心护送他出院回家。医院也安排临终关怀服务，因为是建国一代，一切由政府买单。

几天后，临终关怀护士来家里，教导家人怎么样照顾卧病在床的父亲，也教导我们么样判断病人在临终前的病痛、帮病人打针，还有需要做好父亲将去世的心理准备，一切信息都在一本小册子。

在家里，在父亲清醒的时候，通知叔叔阿姨姑姑们见父亲最后一面，过了一个星期，父亲在早上喝完牛奶后过世，一切安详。在父亲住院期间，感谢盛港医院医生和护士的细心照顾，每天都详细通知家属病人的诊断和病情，一切的一切都为病人和家属着想，谢谢！