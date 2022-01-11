交流站：旅游消费券可否转为邻里购物券？

政府前年通过两项财政预算案，为社区发展理事会提供总额7500万元的拨款。社理会当年推出第一轮生活补助券计划，发放总值2000万元的补助券给40万户较低收入家庭，截至该年年底，使用补助券的家庭占可使用的总家庭数目将近85%。

去年2月至9月，社理会推出第二轮生活补助券计划，总额仍是2000万元，多达40万户较低收入家庭可利用50元补助券到参与计划的邻里商店和小贩摊位消费。

这两次计划所使用的都是纸质补助券。有了两次经验，去年12月，社理会推出大规模的邻里购物券计划，总值1.3亿元，分发给全国130万户家庭，每户可得100元购物券。

这个惠及全民的计划以电子券为主，需要智能手机作为载体，对没有智能手机的家庭造成障碍。为确保所有居民都能使用，社理会欢迎那些没有智能手机或须要设置Singpass户头或重设密码的公众，前往民众俱乐部或联络所寻求帮助，领取购物券。若有需要，也可在场领取纸质的购物券。

上述举措对全国人民和邻里商贩而言，肯定是暖心之举。对比新加坡旅游局在2020年12月发放的“重新探索新加坡”消费券，上述生活补助券和邻里购物券无疑在使用上具有更实质的意义。

为了刺激新加坡旅游消费，支持国内旅游相关行业，同时让国人得以“重新探索新加坡”，2020年8月，政府宣布拨款3.2亿元，通过旅游消费券形式发放给18岁以上国人每人价值100元的电子消费券。

旅游消费券计划的有效期原本至2021年6月底，由于反应不佳，使用率不高，旅游局最后放宽使用期限，国人可用消费券预订或购买2022年3月31日前的酒店、景点和导览活动等旅游产品，不过最迟须在去年底以前使用消费券购买这些产品。我不知道截至12月31日，使用总人数增加到多少，但若以过去一年消费速度看来，未使用金额应该还是在半数左右。

旅游局发放消费券原意是好的，结果不尽人意，使用率比起前述社理会发放的第一轮生活补助券将近85%使用率，远远落后。消费券使用率低的原因，我归纳起来至少有下列几个。

第一、疫情反复，许多年长人士在家人劝阻下，减少不必要外出，包括旅游。

第二、一些年长人士不良于行，一些国人伤痛在身，须要在家疗养，旅游不是必需品，可免则免。

第三、一些国人须要一年到头工作，手停口停，例如小贩，一星期难得有一天休息日，在家休息比外出旅行更重要。

第四、冠病疫情肆虐期间，一些热门景点受到安全距离措施的严格限制，参观人数有限。

第五、上网使用电子消费券的程序看似不易，让许多人打消“免费”国内旅游念头。

鉴于旅游消费券使用率远比生活补助券低，加上邻里购物券比旅游消费券更能发挥实际补助作用，我大胆建议：当局不妨通过内部调整，把那些在期限之前尚未使用的消费券金额，转换成邻里购物券发放给国人，让更多中低收入国人可受惠。