交流站：让人感到暖心的银行经理

去年12月28日，我到住家附近超市内的自动提款机提款。没想到提款机没吐出现钞，我却收到手机短信通知已提取了款项，当时不禁愣了一下。

由于当天提取的数额不小，我随即拨打张贴在提款机前的求助电话号码，无奈不能接通到有关部门。于是，我就到武吉知马大厦的星展银行向柜台职员求助。对方向我索取了有关资料后，告知这种情况一般需要三个工作日来处理。为谨慎起见，当天下午我也拨打了提款卡客户服务热线，对方也提及处理需要三个工作日。

为了不让这料想不到的事件影响自己步入2022年的心情，于是12月31日我到银行跟进事情进展，得到的答复是事件在待办中。2022年1月4日我觉得有必要再到银行一趟。

当天早上，当我向银行柜台职员跟进这件事时，正好有位中年女士经过，柜台职员随即向她请示这事，原来这位中年女士Alice就是银行经理。平易近人的她立即带我到办公室，了解来龙去脉后，她建议我们一起拨提款卡客户热线跟进这事。碰巧当时正值繁忙时段，电话一直无法接通，然而她却不厌其烦地一再尝试。她的耐心等待和陪伴，愿意与客户一起去正视所面对的困扰，就是一种同理心的表达。

即使后来与提款卡客户热线服务的职员联系上了，她还是贴心地告诉我当天会再发送电邮给有关部门，请他们尽快处理，并在事情有进展后，安排银行职员直接联系我。两天后，职员致电通知我，之前被扣除的款项已全数存入我户头了。这固然是一件值得庆幸的事，但更令我心暖的是，在这个只重经济效益的现代社会里，这位经理体现出的是一种让人难以忘怀的温情！