交流站：小学分班制度弊大于利

两年前，我爸爸的公司派他到美国公干，于是我们全家人跟随他到美国去。

我被安排在美国的一所国际学校读书。我非常喜欢我英文班没有分班的学习环境。我在英文课参与了几个有关苏格拉底的研讨会，讨论一本难度比较高的书，有些同学无法发表意见。下课后，很多同学都过去关心那些同学，问他们需不需要帮忙。

这让我体会到，如果大家都能这样互帮互助，就能在一个非常舒服的学习环境快乐地学习。

新加坡的每一所政府小学都会根据学生的成绩分班。大家只看到分班制度所带来的好处，却没有意识到潜藏的坏处。

基础班的课程对差生有好处，因为他们可以跟水平相近的学生一起学习，不会有太大压力。但是他们一进基础班，就永远被贴上标签，被人看不起，最后就会对自己失去信心而感到自卑。

因为资源有限，中等生能够进步的空间不大，加上学生水平参差不齐，所以老师在备课与教课时会遇到许多困难。中等生是被分班制度严重忽略的一群。

优秀生的学习环境最好，但他们的压力也最大。在竞争非常激烈的新加坡，家长都会要求孩子的成绩名列前茅。许多优秀生的父母会逼孩子上无数补习班，也会要求他们做很多考卷。这种恶性循环让孩子被逼得闷闷不乐。

我建议把优秀生以及一组中等生分配到同一个班级，再把另一组中等生以及差生分配在同一个班级。这样就能让他们互相学习，也能减少不必要的压力。

小学分班制度会让差生感到自卑，中等生被忽略，也会给优秀生带来巨大压力。把他们放在同一班一起学习，能让每个新加坡学生快乐学习、健康成长。