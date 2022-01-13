交流站：保护客户存款 银行责无旁贷

科技带来支付上的方便也带来不少隐忧，网上及手机应用诈骗银行存户的行为变本加厉，银行及监管部门应该加大力度保护存户免于受骗，而非止于提醒及教育存户免上当而已。

手机银行出现以前，劫匪抢的是银行里的钱。自从有了手机银行以后，被抢的变成是一般手无寸铁的存户。无论从什么角度来说，都是不可原谅的事。存户将钱放在银行，银行有不可推卸的责任保障存户储蓄的安全。银行网上服务不安全，就必须认真解决，特别是现在几乎所有业务都网络化，存户没有其他选择。

这次受骗上当的还包括一名38岁在本地工作11年的软件工程师，他个人损失25万元。这样有经验的软件工程师也阴沟里翻船，表示匪徒的诈骗技术非一般。

教育存户提防手机银行诈骗是治标不治本，也是本末倒置。歹徒伎俩日新月异，银行除了在电子硬件与软件上加大投资以外，更应该加强反诈骗人力资源的编制，并以更人性化的操作应对新挑战。以我在网上银行转账的经验，即使转账到我在另一家银行的账号，而这账号也已事先登录在案，是频繁的往来账号，银行有时也会冻结资金，来电查询确认后才放行。这是以防万一，作为存户我们才会心安。这样人性化的服务是其他银行的标杆。

监管部门与银行该加大力度做好防范措施，在服务产品与安全性之间重新平衡，即使回到手机银行之前的传统的做法也应当考虑。否则的话，也许我们又会开始把钱存进饼干盒再塞入床底下。在无法百分之百防范安全的情况下，暂时回去写支票的时代或者人工确认每一笔可疑的手机支付，是对每一个银行存户最基本的保障。