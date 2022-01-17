交流站：祖母庭训让我一生受用不尽

不吃酒、不抽烟、不赌博，永远不要染上这些恶习。这三项，是自幼耳濡，祖母再三告诫的话。祖母必然承续了曾祖父母的庭训，她的举手投足行住坐卧，端庄温婉，话语秀致，从不出口粗语，也从不对人说一句重话。与其说是对孙辈的庭训，不如说是嘱咐。她的神情，慈祥真诚中隐隐有一分威肃。

未上学前，我最喜爱绕着祖母转，跟随祖母去菜园拨开甘蔗外叶，种植蔬菜。我算是个乖孙女，对祖母任何言语都听得进去。

祖母耳提面命的三不，像植入记忆底蕴的磁卡，使我一生里每当面对烟酒赌时，会自动快速弹跳出来，阻止我沾染。

因这深刻的下意识行为，我也是爱酒人最讨厌的同学。记得有一回老同学们举杯欢饮，我看几个同学喝了几杯特高度烈酒，随口劝阻，突然见到两个同学脸上闪过一丝不快，才惊觉扫了他人兴致，自己笨挫不懂交际，赶紧闭嘴，从那之后，我不再劝阻别人。

祖母一生留给我的做人典范，我受用不尽。隔壁邻居很羡慕我没三高，我深信是遵守着祖母教诲，至今保住健康。牙医曾对我说：“我多希望村里全部的人有你这一口牙齿。”

半年前，我把留了三年的头发剪了，捐给比利时一家制作假发组织，给癌症病人戴。我问理发师：“这发质还适合再使用吧？”理发师说：“哎，虽然白发质地（我染了近黑色），但发质很软，不干燥。多么难得啊。”

年轻时资讯缺乏，到手的书寥寥可数。也不懂得照顾身体，每天冷饮，记得有几年，周末买一堆零食泡金庸武侠连续剧。现在不壮勇了，精气神都需要维护，继续吸收知识，学习餐饮素养。看富裕社会里自儿童到中年人，暴饮暴食，超重问题，医疗负担都是社会问题。

人一生下来就依俯这个身体生活，尽管各人体质不一，基本健康应得到滋养保护。

儿少时期应先懂得节制口欲，不能想吃就吃。从小认知可为不可为，不要糟蹋原本很好的体质。让少年认识食品工业制作过程，产品包含的原料对身体的影响。不是每个人都得当医生学习生物知识，但越早认清身体结构和运作的保健知识，越重要。身体保养是人文德育教育以外更重要的科目。

有健康的体魄才是最大财富。年轻时懂得持戒谨慎，多少能为晚年节省一些健康上的烦恼，相对也减轻国家医护负担。