交流站：在电子平台网购须警惕

疫情影响下，网购成为我们的生活常态，由此衍生的新型骗术需要我们警惕。

前不久从报章上看到新闻，有人上门送快递，然后收钱。事主事后发现根本没购买相关物品，用高价买了不用的廉价品，实际是上当受骗了。笔者也遇到过一次，由于在报章读到新闻，警惕性高，没有上当，那送快递的匆忙离开。

然而圣诞节前夕笔者在京东的一次购物经验，发现类似骗局有了新玩法。笔者在京东商城上一间名为“筱青居家专营店”的店铺购买了一件商品，由于是跨国物流，笔者也为此件商品付了集运费。然而经过一段时间等待后，没有收到货物，反而是收到一件所谓的“赠品”，是一支小小的螺丝刀还有一张卡片，上面写着：“我们是几个毕业的大学生初开网店，因仓库有几万个小礼品，所以想免费送给在我们店铺下单的客户，一共两个快递分开发的，礼品可能先到，可以去京东平台联系我们店铺在线客服，查询另外一个快递信息。”

笔者觉得莫名奇妙，无奈之下联系了店铺客服，对方说须再付一份集运费，才能将我所购商品发送过来。我下单时并不知道会有“赠品”，再说为何会将赠品与正品分开发送？之前的集运费清清楚楚是为我所购商品而付，怎么现在又要为我并不需要的“赠品”再付一次钱呢？

笔者联络了京东官方平台，将此事来龙去脉告知，请他们调查。京东客服回复是“商家发出了两个包裹，但只在系统上传了一个运单号导致包裹发出错误，少的商品运费为‘36元’，此次费用我会向上级申请特殊为您发出……”。按照这说法，原来是我这个顾客少付运费……请问我们需要为自己并不知道的“赠品”额外付运费吗？如果真有诚意给“赠品”，难道不能随商品赠送一次过运输吗？如果需要额外为“赠品”给运费，为什么不一开始就清楚明白告知？故意让所谓的“礼品”先到，再让你去联系客服，进而告诉你要多付一次运费，这难道不是欺骗吗？涉及金额不大，很多顾客怕麻烦，警方也无法立案，平台也不可能给你满意答案。各位网购千万要警惕。