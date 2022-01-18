交流站：为新加坡河畔规划地标建筑

克拉码头是海内外游客喜欢的娱乐场所，有远见的发展商必定会想办法把游客吸引过来，充分发挥此地段之最大商业价值。

新加坡具有规模的旅游景点凤毛麟角，新加坡河虽无法和意大利的威尼斯河、伦敦的泰晤士河媲美，但也算是旅游景点之一。10年前，据说曾有计划延长驳船游至锡安路的小贩中心，后因河面有不宜加高的桥梁以及水下管道，技术问题太复杂而作罢，实为可惜，否则游客可以浏览河道两岸的酒店、组屋、商城、公园、公寓、金融区、不夜城、教堂等不同风格建筑；同时也带动河道两旁的商业活动和产业价值。

目前无法克服加宽或加长驳船游之技术问题，并不代表今后永远不行。建筑物一盖就是99年甚至永久，为美化河道两旁的风景线，对将要建盖在河道两旁的建筑，应该提出地标性设计要求。位置偏内，正在重建的亮阁外观虽然没有令人惊叹感，也不至于黯然失色。中央广场的位置比亮阁更抢眼，应该好好珍惜。

在冠病疫情前，本人多年出席发展商企业年度股东大会，董事局给予股民的印象是“老头太多，思想保守，只求中规中矩，不愿冒险”，所以在项目发展经费上束手束脚，尤其在建筑物外观上不愿投入过多资金。虽则如此，政府还是可以向发展克拉码头的企业提出以下要求：

一、由于游客和运动健儿日益增多，商场和办公室应跳空离地至少15米以上，地面层作为户外活动区，制造空旷感；

二、在高楼之墙身种植绿叶或爬藤，突出“生活在花园中”之新加坡特色，与邻近绿意盎然的Parkroyal酒店和福康宁公园相映成趣。牛车水一直给中国游客吐槽没看点，这个地段离开牛车水不远，规划得体的话可为牛车水加分。

三、未来抗疫活动成为常态，类似波那维斯达地铁站旁的星悦汇（The Star Vista）之空气流通系统比较合适。