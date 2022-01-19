交流站：精英心态是怎么形成的？

朋友甲转述，她同事最近很心烦，因为凭着辩论表现直接进入某名牌中学的女儿，某日跟父母顶嘴时，居然说父母不理解就读精英学校的学生的难处。夫妻俩脚踏实地，在家里从未用过“精英主义”这类词汇，因此听到这词从女儿口中冒出来时，相当诧异。更令他们忧虑的，是女儿不屑和就读于邻里学校的弟弟相处。

朋友乙因孩子就读于名牌小学，认识了孩子同学的家长。一名事业有成的女医生，为了栽培孩子成材，放弃高薪工作当全职妈妈。当那名全职妈妈发现朋友乙竟然还在工作，而且没让孩子学弹钢琴，对她颇有微词，言下之意是一名尽责的家长应全力确保孩子前途光明，不该亏欠孩子。

朋友丙还在上幼儿园的孩子某日问他，同学家里为什么没有游泳池。孩子是天真无邪的，他的提问并非瞧不起同学，而是在他的生活经验当中，自己的和父母朋友圈的高级公寓里都有游泳池，因此形成年幼孩子对于“住家”的认知。

孩子的成长过程如果只接触到“精英分子”，而不曾到过巴刹和小贩中心吃饭，没有住在政府组屋或就读于邻里学校的朋友，以后成为社会栋梁时，就算彬彬有礼，乐于助人，仍无法阻挡社会分化的趋势。特丽莎修女认为，居高临下的给予，让接受者有被施舍的屈辱感，这对一个人的尊严是极有害的，可能导致苦涩和敌意，而不是和谐与和平。

精英心态的形成由很多不同因素交叠强化，不能完全让政府和教育制度买单。精英心态如果继续有肥沃的土壤，社会分化情况将日益加剧。社会一旦撕裂，分出明显的“我们”和“他们”，将极难修复。

“每所学校都是好学校”“包容性社会”，不应该单单停留在口号层面，也不仅仅是政府的责任。政府可以通过种种措施预防精英主义体制化。精英心态，追根究底，反映的却是人们所坚持的价值观和生命观。

丹麦社会提倡和实践平等主义，来自各行业的群体在同一个场合互相交流是一种常态。公司高层领导韬光养晦，不喜欢炫耀财富和地位，蓝领阶层人士也不会自卑、仇富。在澳大利亚，许多蓝领工作人士的收入甚至比白领的还要高。

人无法选择出生在哪个家庭、国土和年代。许多天之骄子，不完全是因为付出的努力比别人多，或天资比别人强，而是比很多人幸运，拥有更多资源，因此事半功倍。如果一名“鲁蛇”（网络流行词，英文loser的音译）拥有和我们一样的资源，他的成就未必低于我们。

让我们时时警惕，免得自己多读了点书，多赚了点钱，就变得不可一世。