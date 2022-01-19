交流站：换新钞习俗应废除

我在银行分行工作，每年农历新年都会遇上客户换新钞。以前分行多，柜台员工也多，所以客户再多我们都能笑脸迎人。可是我所服务的银行现在鼓励客户使用网上银行，关闭了很多分行，剩下的便遭殃。我现在任职的分行是邻里区，有很多年长居民。

今年货币局减少印新钞，鼓励人们用电子红包或以平时的钞票包红包。可惜老一辈总要封新钞讨个吉利。从换新钞消息一出，早上六时多就有老人家站在银行外等开门换钱。

我的分行给乐龄人士特设的队伍，至于每天要发几个号码由分行经理决定。我的分行才四个柜台，一个办开户、一个专处理不关金钱的交易，一个专处理存款和提款，留下一个专门换新钞，除了现场排队的，还有上网预定不同时段换钞的人和大企业，那个换钱的职员如何应付得来？就算多一个柜台，等候时间也不少于一小时。客户于是怨声连连，怪我们手脚慢，忘了我们一直像机器人做不停，连上厕所都没时间。

有些银行一天才分50个号码，员工就不用那么辛苦。我的经理体恤老人家，几乎每天都给100个号码，可惜有些人不但不感激，还破口大骂。那天我同事请一名大叔先去喝茶走走再回来等候，对方却突然爆粗口“问候同事母亲”，把她气哭了。我们明明告诉每个客户今年新钱印少了，只能换少一点，客户却完全不接受。电子红包不受老人欢迎我理解，但为何要坚持用新钞才会行好运呢？