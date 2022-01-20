交流站：人工智能会取代艺术吗？

个人电脑在上世纪80年代开始风行，到90年代，琴棋书画，它已驾轻就熟。创新科技的声霸卡只要输入乐谱，就能奏出各种乐器曲子。人们可以和电脑下不同等级的西洋棋、象棋、围棋，若不是高手，还真难取胜。电脑能打印隶书、魏碑、行书、草书等各种书法字体；能把照片简化成图画模样。

一个世代后的今天，在人工智能（AI）技术协助下，电脑完成贝多芬遗作“第十交响曲”的未竟部分。电脑工程师和音乐家跨界合作，输入许多贝多芬的作品乐谱，让电脑学习，以贝多芬风格续作接下来的篇章。

棋艺方面，IBM深蓝攻克西洋棋王俄国的卡斯帕罗夫。原以为围棋是AI所无法攻克的，然而阿尔法狗（Alpha-Go）最终战胜韩国围棋王李世石。改进版Master更是所向无敌，打败数十个顶级高手。

今天电脑控制的机器手臂能挥毫写各种书法。你甚至可以附上字词诗句，网购所要的挥春对联。输入图片资料，它能画出图画和人像。市面上出现了假名画，还有动辄百万元成价的非同质化代币（NFT）数码画作。3D打印更是神通，能仿制种种艺术品。

人类的书画艺术品何去何从？还有价值吗？分别在于电脑创作是标准划一的，写10幅字，每一幅一个模样；书法画家则不然，每幅作品都是唯一的。音乐亦然，每一次都按指令快慢强弱演奏；音乐家则情感奔放，每次演奏都不尽相同。

近年还出现诗词对联生成器，像清华九歌、华为乐府。输入一些关键字词，它就为你生成五言、七言、藏头诗、对联等，几可乱真。曾有人机比赛，难分轩轾，评判和观众甚至误以为电脑创作是诗人所作。

软件工程师和学者合作，输入许多诗词对联，加上语法，让电脑具有创作能力。汉字混搭起来，总能形成一些语义，比方碟仙拼凑的字词句子、开鸾时乩童在沙盘写下的诗句。

毛泽东在长征越过雪山后诵了宋朝诗人张元的咏雪诗——战罢玉龙三百万，飞鳞残甲满天飞。由景入情，由情入景，何等气魄。没有意识的电脑AI会即景生豪情吗？物质世界都有极限，人性情感意识不是电子逻辑所能运算。

近年有人利用AI技术探讨《红楼梦》后四十回的真伪，不同系统给出不同答案。希望有朝一日“红学专家系统”技术成熟，能一探究竟，如果不是原作，那结局该是如何，贾宝玉落难呢，还是随僧道归去，落得白茫茫一片真干净。

西方专家也在探讨《享利八世》的真伪，是不是莎士比亚所作。莎翁当年创作剧本也开剧院，不时雇人写剧作，日子久了，难免讹误。

一些作家成名后忙不过来，加上江郞才尽，找人代笔出书谋利，有朝一日，AI将从笔法用词揭开真相。

接下来的AI会批改作文甚至写作，可续写《红楼梦》等众多小说；让邓丽君、凤飞飞复活，唱新歌给我们听，文艺圈势将掀起一股乱象。