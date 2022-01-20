交流站：工作压力下的情绪控制

我与同事虽不是前线医疗团队，但我们所面对的疫情行政后勤、政策与策略，都把我们压得喘不过气来，甚至因缺乏足够睡眠而导致偏头痛症状。可即便疫情再怎么来势汹汹，工作再怎么艰苦，我们都必须以正面的心态去应对，毕竟疫情后勤工作间接让前线医护人员能更专注照顾冠病患者。

这阵子让我心烦的是，再沉重的疫情工作，也抵不过复杂的人事关系。沉默面对电脑的病例与数据的我，仍常因周围同事的负面情绪，影响了自己的注意力。有同事就以负面行为发泄自己的不痛快，时不时大声嚷嚷，因工作不顺心而敲打桌椅，甚至以恶言粗话等干扰周围同事的专注力。

工作伙伴为保持和谐，都选择睁一只眼闭一只眼，不愿直接批评。我们都深知在批评一个人之前最好先反思自己，以免被对方一句反击而让自己“受伤”。

工作岗位其实最能看出一个人的品性，尤其当面临危机时，一个人在言行举止上如何应对。工作这些年，办公室里的风波也目睹不少，渐渐把自己历练成一个荣辱不惊的职员。无论部门领导人还是团队队员，若无法冷静淡定去面对工作上的危机，只能以恶劣言行作为解决问题的方式，时间长了，一定逐步降低旁人对你的评价，也影响工作团队的士气。

我们工作除了是为生存，也是一种人生历练。每个职位都有宗旨，而工作场合的和谐与士气就反映组织的宗旨。无论是在工作场合还是社会交往，一个人所显露的负面情绪，最终都在损坏自己的形象，往往就那一刻的失控，能把多年努力的正面形象变成无法挽回。

一个爱泄愤而觉得不会惹上麻烦的人，往往不知道什么时候遭到反击。所以在情绪失控之前，都务必慎之又慎，三思而行。