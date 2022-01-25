交流站：本地缺乏技术人员和工程师

新加坡独立初期，上电气与电子、机械、土木和海事工程技术和工艺学院（现为理工学院）是大多数学生的选项，所以我们有大量的毕业生成为技师和工程师，对基础设施建设有很大贡献。在一些西方国家，工程师的专业知识和经验，与医生、律师、会计师享有同等待遇。但曾几何时，新加坡工程师和技师的专业，成为父母或学生最后的选择，或大多数人不会选择的行业。

现今的新加坡，大多数从事技术和工程的人员，不是年长新加坡人，就是外来人才，本地年轻人从事工程行业，已经越来越少。虽然，工艺教育学院和理工学院都传授工程技术，是为新加坡提供技师和工程师人员的学府，不过很多毕业生毕业后都不从事这行。

在短短两年课程里，工教院传授给学生的工程知识，虽有一定专业，不过因为给太多不同工程领域的知识，希望学生什么都学一点，理论多过实践，最后毕业生什么都没学精，跟就业市场的要求程度，有一定差距。毕业生也不知道能从事什么职业。有些理工学院工程系的课程，没有技术实践，只有工程理论，没有自己动手做的实践技能，都停留在理论，学生连一些基本工具如螺丝刀、钳子、铁锤或扳手都没有用过，怎么能成为技师或工程师助理呢？

我觉得工程理论是重要，不过动手实践更重要。我是在1980年代在中学工艺课程里学习金工木工的基本知识，开始对工程技术有兴趣和爱好，一步一个脚印，完成理工学院工程技术文凭。工作几年后，为了证明和提升自己的价值，再上南洋理工大学电气工程系，成为电气工程师。希望莘莘学子，不要排斥工程领域的工作，这门专业技术会伴你一生，受用无穷。