交流站：改善VTL售票运作的建议

我国与马来西亚从去年11月29日开始，允许拥有两地居留证与长期准证者，利用疫苗接种者旅游通道（VTL）巴士进入两国。这个渠道后来扩大到两国公民都能使用，人数限制也放宽。然而受到奥密克戎变种病毒影响，从12月23日开始，停止售票到1月20日，1月20日后的售票数目减半。

但售票时的混乱，如巴士公司订票系统当机以及售票的种种限制等，使这好意变成产生许多不合理和无谓的浪费情况。

首先，由于售票日期一再不确定，比如买了去程车票，却无法买到回程车票，最终选择放弃。由于不能退票，因此买到票者就没有去取消车票，结果使得最终乘车率只有平均五六成，许多人却无法购到票。这主要是业者已经收到满额的票款，乘客坐不坐对他们没有影响，也就没有意愿去解决问题。虽然后期业者有推出方案让不使用者通知业者，但因为取消却不能获得退款，业者也说不会将退票重新推出市场，更减少了购票者退票的意愿。

当局或许也是诸多担心，不介意更少乘客进出边境，因此也没有意愿去解决问题。结果平均下来，每天通过这个措施进出两国的人数，远远低过两国允许的人数，使这措施失去初衷和意义。

我们虽理解业者与当局不允许变更购票者姓名，是为了避免黄牛票等问题。但业者应改变购票程序，就如购买机票一样，可以选择单程或来回车票，而不是必须分开购买去程与回程车票。

当局可以学习机票销售的做法，即如果买了票没有现身，可对购票者处以罚款；同时，也应该允许等候名单者乘搭，因为乘搭处已附有检测中心。此外，只要购票者在两天前退票，业者可收取20%的行政费用，并允许在系统上注册的后备者补上，这样业者可多赚取额外收入，也可满足想回家探亲者的心愿。这些都可行，也不难做到，只要管理者改变心态。

另外，减少车票销售，却没考虑到之前已出境者回程的问题。在新措施前离开的人，无法购到回程票，该如何解决呢？没有一个单位给予确实的答复。

据了解，目前马来西亚当局依然有提供两个关卡间的短程巴士服务。无法购得VTL车票者，可使用这个非VTL巴士入境。唯一差别是入境后须要居家隔离七天。可是这个做法又有矛盾之处，利用非VTL方式入境者，所需程序与VTL一样，入境时要进行PCR检测；而VTL方式则是进行ART检测。他们之间唯一差别是有没有乘坐VTL指定巴士。

陆路VTL入境者现在也不必居家再进行ART检测，或到检测中心做检测；然而没有搭VTL巴士的入境者，依然要在第五天到检测中心做PCR测试。当局放松上述措施，其实也就表示当初对奥密克戎的戒备已经不存在了。因此，何不将车票数量恢复到VTL初期呢？

希望有关当局可以考虑上述种种问题，改善运作中种种的不合理与矛盾。