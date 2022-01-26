交流站：数码化不能因噎废食

围绕此次华侨银行网络银行短信诈骗风波，众说纷纭，有讨论银行和当事人责任的，也有要求加大政府监管的，更有人提议收紧银行网上转账服务、大额支付必须亲身回到银行柜台办理等。

凡此种种，各方皆有理。但不容置疑的是，数码化乃是当今社会发展趋势。华侨银行存户短信诈骗事件，只是我们在数码化征途中的一个挫折或者漏洞。任何事物在发展过程中，或多或少会出现问题。我们不能因为出了问题就裹足不前，冷嘲热讽，甚至因噎废食。

虽然金管局和银行公会联合宣布在两周内落实七项措施，加强网银安全，相关银行也纷纷出台措施，因应和防范短信诈骗，但综观各方措施，笔者认为目前宣布或出台的措施，仍难以有效防范不断升级的网络诈骗或短信诈骗。要更加有效防范，推进数码化进程，应从如下几方面做好做足消费金融的安全工作。

一、建立消费金融的可疑交易探测和反应机制。银行系统应主动侦测和判断陌生环境登录或可疑交易，一旦发现客户账户异地登录和发生可疑交易，应立即交由人工干预、审核，核实无误后再放行通过。

二、实施跨境转账延时付款机制。推出账户内“我的收款人”认证服务，凡是存户账户内经过认证的对方收款账户，跨境汇款交易原则上即时支付；未经认证的“我的收款人”或首次接收本地账户跨境汇款的外国账户，全部实行延时汇付，即在存户完成转账后，本地银行系统延迟八小时或12小时再向境外汇付。

三、推出银行账户安全险，落实存户存款安全责任，加大对银行的监管。此次华侨银行短信诈骗事件，华侨银行以善意赔付挽回客户损失，挽回声誉。但是，要说华侨银行没有丝毫责任，显然难以自圆其说。笔者这样说，并非苛求华侨银行的责任，而是想表明在数码化过程中，这样的事件不会是第一例，也不会是最后一例。银行、支付平台与存户或客户处于不对等地位，有关当局应该着眼于现实，尽快出台监管措施，厘清银行和存户的责任。保险机构适时推出银行账户或网络支付账户保障险，由银行、支付平台或客户选择购买，以便账户遭遇损失时，能通过保险赔付挽回损失，化解客户损失的风险。