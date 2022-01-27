交流站：教乐龄人士数码技能应循序渐进

去年我去探访一位独居老人时，她突然拿出一台5G新手机，原来是数码乐龄计划的数码大使劝她买的，之前的太旧，没办法教她什么东西。她遇到的第一个问题，是把旧的SIM卡转移过来，只知道卡里面还有多少钱，却不知道旧的卡没有数据流量，手机开启了流动数据时，SIM卡扣了很多钱，老人家一直为此耿耿于怀。

当我告诉她得为流动数据另外付钱买配套时，她就很迟疑。我很惊讶她一直有去联络所学用手机，却连什么是WIFI和流动数据都不知道。她在联络所时有WIFI，可是回到家里，所学的一切归零。

虽然市场上有供老人家选择的配套，但流动数据看不见摸不着，对不明白的老人家，我觉得我不适合推荐，所以就请义工组织为她安排配套，却因为人事变更，不了了之。从此我探访她时，也不再提那新手机。

虽然我觉得可惜了那一台新手机，但她一点都不在乎，什么是数码化，对她来说一点关系都没有，没必要认真去学，更没兴趣知道有什么津贴配套。我发现老人家学习数码化，会陷入先有鸡还是先有蛋的困境，应该是先签流动数据配套（先付钱），还是先认识使用流动数据的好处？

没有流动数据寸步难行，什么都不能做，如何向他们解释手机功能？他们不能真正体会数码化的方便及必要。再者，鼓励老人家使用手机线上交易，和提醒他们安全使用手机，永远是矛盾的。早在这次华侨银行事件闹得沸沸扬扬前，老人家已提起她听过太多有关诈骗的新闻，什么不要点击、不要回复、不要透露密码等等，他们根本没想去开通什么网上银行。

日前，这位老人家心血来潮在路边摊买了一张10GB的流动数据卡，问我什么是10GB，我费了很大的劲解释，她还是听得一头雾水。

后来我浏览数码乐龄计划网站，学习内容一开始就是使用聊天应用WhatsApp。我不解为什么不是先学如何设置手机？老人家连设置铃声都要我帮她，如果自己的手机都不能掌控，怎么可能期待有信心学线上交易？

其次，数码乐龄计划的学习内容里，也找不到什么是“流动数据”，我认为应该让老人家认识什么是流动数据，什么是WIFI、GB，一首歌是多少MB，还有怎样查看自己手机里用了多少数据。这些都是基础，但我那位老人家去“学”用手机大半年，还是懵然不知。

第三，数码乐龄计划的网站清楚列出老人家可以申请有津贴的配套，但他们去联络所学手机大半年，为什么没有数码大使推荐配套，反而叫老人家自费去买一台新手机？

第四，老人家学习用手机，最好只由同一位数码大使服务，而不是每次不一样的人，他们需要的不只是指导，更是陪伴和鼓励。这也关系到老人家对数码大使的信任，要相信数码大使能帮到她，才能一步一脚印走向数码化。