春天的脚步越来越近，即将送走辛丑牛年，迎来壬寅虎年之际，反思这两年与病毒共存走过之路确实不易。

民俗说，2022年是百年一遇的黄金虎，五行属金泊金命，过林之虎。曾听老一辈说过，金虎能驱瘟防疫，不论这民间传说是否属实或迷信，倒是希望凭借金虎的威猛霸气，能驱除这瘟神，让我们恢复过往的生活。

自两年前疫情肆虐以来，我们过的就是不一般的日子。除了接种两剂疫苗，再加上打追加剂，我们实无更好的防疫方法。出门戴恼人的口罩，尽量避开人群，保持一米距离，勤洗手，搓消毒液，防疫措施尽量做足百分之百，这些过往不曾有过的生活习惯，现在却成了日常必须遵守的责任，为了避免个人与家人甚至不相识的人受感染。

在疫情肆虐前，一切都那么美好与理所当然。人们常说金钱就是财富，踏实的人说平安就是财富，会被一些人嗤之以鼻，现在丢失生命的人何其多，才感受到平安健康才是真的无形财富。

这两年来，应该是世人放慢脚步与自我反省的时候，多做些有益社稷的事，不做缺德之事。多珍惜当下和家人、亲友与同事的缘分。

疫情之下别太多埋怨，管理好自己的情绪，别丢失了人品与心态；保持正确思维和奋斗意志，疫情后就能上正轨。

人生没有过不去的坎，只有跟自己过不去的人。

多配合防疫措施，多注意个人卫生与饮食习惯，适当运动，对抗疫尽自己的一分棉力，最终总会取得胜利。

借新春佳节之际，祝福世界囯泰民安，风调雨顺；也祝愿大家好运连绵，幸福安康！同时祝福我们的国家新加坡“虎跃狮城千业旺，春临盛世万民欢”。