交流站：Blue Sg赔偿金额如何计算？

最近我遇到了一个小交通事故。我下班后驾驶一辆共享汽车（Blue Sg）回家，到达家楼下停车场在倒车时不小心撞到了充电桩，我把充电桩扶起来，目测充电桩所有功能运行正常，并且我也可以通过被撞倒扶起来的充电桩退还我租的电车，汽车完全没有损坏。

因为我怕充电桩会出现漏电问题，对下一位准备租车的用户造成危险，所以立即拨打了Blue SG客服电话，请他们将停车位围起来，第二天再根据客服指示去他们指定的办公室做交通意外的报告。

之后我再拨打客服电话询问后续的修复赔偿问题，却被告知预计是1万元。

我这种工资不高的上班族，1万元是挺多的一笔钱，而且我自己感觉维修费用不应该这么高。作为老百姓，我以前也没遇过这样的事情，期间我做了几方面的努力。一是联系新加坡调解中心，询问这样的案例是否可以申请第三方仲裁调解，但得到的答复是需要被调解双方都同意，他们才会介入调解；其次，我也联系一些律师事务所，希望得到专业法律支援，看能否有些建议途径可以对这次事故赔偿价格进行第三方评估，但少数回复是要我先等该公司正式发出单据；三，我也上网查询新加坡小额法庭资料，但目前小额法庭不处理交通意外的调解。

目前本地不同公司安装的大大小小充电桩，都会在充电桩旁边设置一个防撞设备，可是我家楼下那个并没有，我觉得Blue Sg公司在施工时也有一些责任。共享汽车业务在新加坡发展得很快，很多年轻人开始接受这种商业模式，其中也有很多新手司机，他们也可能遇到这样的情况，我尝试在网上发贴咨询，结果很多网民回复我这家公司对事故处理的账单价格不透明。作为平民消费者，面对的是拥有法律团队和丰富资源的公司，我们应该怎样才能维护和争取自己的权益？