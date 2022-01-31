交流站：CPTPP纳入台湾有利各方

贵报1月26日第18页刊出新加坡国立大学东亚研究所助理所长及高级研究员陈刚《RCEP与CPTPP：竞争抑或互补？》一文，提及台湾目前被排除在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）之外，对台湾的产业竞争力构成一定负面影响，因此能否加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）对于台湾显得格外重要。

诚如陈助理所长所言，加入CPTPP对台湾极为重要，台湾为此早已向各成员国表达参与意愿及做出准备，自2017年起运用各种场合争取各成员国支持，持续盘点法规，修改尚未达到CPTPP标准之体制或法规，也在国内与业界进行市场开放沟通。事实上，台湾加入CPTPP不仅对台湾重要，对所有成员国、区域及世界其他国家也很重要。

首先，台湾为世界贸易组织（WTO）及亚太经合组织（APEC）正式会员，在国际经贸社会一向表现良好，也与新加坡及新西兰签署高标准的自由贸易协定；在2018年世贸组织的贸易政策检讨中自愿放弃开发中国家身份的特殊待遇，承诺更高标准的贸易自由化。去年12月在有关含莱克多巴胺进口猪肉的公投相关结果，亦展现台湾继续推动更开放、符合国际规范及科学标准的经贸体制决心。而CPTPP的高标准规范，如果有多一个成员加入并共同守护，相信也符合成员国利益。

其次，台湾为世界第21大经济体及第17大贸易国，有助于扩大CPTPP市场规模及科技能力。台湾在资信通讯产业有坚强实力，目前全球高科技制造业供应链中，台湾已是不可或缺的一分子，台湾位于亚太区域，与CPTPP各成员国有重要贸易往来，纳入台湾有助于减少供应链风险及降低成本。此外，自贸协定理论亦主张应尽可能纳入所有经济体，才符合经济效率。

CPTPP委员会于2019年公布加入程序，建议有意申请入会者先与各成员国就贸易关切事项进行非正式沟通。台湾已遵循程序与成员国进行低调沟通，因此在以“台湾、澎湖、金门及马祖个别关税领域”名义申请后，各成员国并未表示意外。另在CPTPP相关规范上，无论是早期TPP第30.4条或后来的CPTPP第5条的申请入会资格规定，均开放个别关税领域申请。也就是在CPTPP协商过程中，已经预留台湾入会的可能性。

近年国际间贸易保护主义氛围高涨，动摇各方对以规则为基础之多边贸易体系信心。台湾倘能加入CPTPP，将能与其他成员共同塑造并维护高标准、高品质规范的区域多边经贸组织。这也符合新加坡一向支持以规则为基础的贸易秩序，以及支持自由贸易的立场。CPTPP纳入台湾对全球均有利。

（作者是驻新加坡台北代表处组长）