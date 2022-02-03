交流站：组屋区人行道应拓宽

不知不觉，我这外来人已经在本地生活10多年，高效的政府，有序的社会，完善的设施，让我感觉生活便利，但是久了难免会对周边事物产生如何提升的看法。

由于本地老龄化严重，出生率长年维持在低水平，因此政府也加大力度鼓励生育，同时继续吸引外国优秀人才入驻新加坡，希望能为本地多贡献一些土生土长的新生儿。

但新加坡是弹丸小国，国土资源稀缺是不争的事实。虽有完善的组屋政策，保证“居者有其屋”，但组屋面积越来越小，现在新建五房式组屋普遍在100平方米上下，市区一带的新建组屋最大的是四房式单位。

新组屋越来越高，户型面积却越来越小，因为要提高土地使用率，这可以理解。令人费解的是，很多组屋区马路边上的人行道很窄，旁边有额外一二米的草坪空间，完全可以扩展成为人行道。很多水泥铺成的人行道，两边绿草已经被踩平了，说明现实的需求超出以前设计师的规划和构想。宜居城市和花园城市并不冲突，重点在于规划是否接地气。

骑脚踏车比走路效率更高，经济实惠，更符合政府提倡的低碳环保，比电动车更环保，还不需要政府补贴。

我住在东北部，新婚年轻人居多，小孩子自然不少。每当上下班高峰期，我都会脚踏车完成从地铁站到家的最后一公里路。但不要小看这一公里，相当考验耐性和骑车技术，仅仅一米左右宽的人行道，要躲避各种潜在“风险”，生怕撞到老人小孩，也怕老人反应慢，小孩乱跑乱跳撞到我。当然，逼不得已时，我也会停车下来推着走。

当走到十字路口时，更精彩的来了。因为在本地，很多十字路口拐弯处都会有一个三角形小空地，上边有供两边使用的交通灯，也可以供准备过马路的行人等待红绿灯时站立。这么小的三角形还要种上一些绿色植被。早晚高峰期，人流量特别大，还有背着庞大外卖背包的骑手，穿梭在狭窄空间里，每当这时，我都要加倍警惕。行人多，车子也不少，真是为那些站在三角空地，看起来要被挤出马路的人捏把汗。

对普通民众来说，不管网络科技怎么发展，生活中对基础设施的需求是一样的，并且更强烈。希望政府在增加人口的同时，能考虑到普通民众的基本诉求，继续完善。