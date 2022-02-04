交流站：从家人抗疫经历体会非一般新年

疫情之前，每逢新年，我和家人或在新加坡聚餐，或随父母返马来西亚老家拜年。年年火树银花、张灯结彩，好不热闹。今年最是特别。除夕之前，本地冠病确诊人数一度飙升到5000多人，与我同住的继父也染冠病。

庆幸的是，我们生活在医疗发达、疫情管控高效的国家。继父从确诊到自我隔离的整个流程，令我反思我国的疫情管控措施。由于父母年迈，母亲患有糖尿病，我确实有点担忧。然而，这些顾虑随着时间流逝而渐渐飘散。

这次经历让我观察到我国自我隔离的流程简洁统一，并且浅白易懂。患有轻微症状的病患居家隔离，确保医院避免不胜负荷的情况。

继父在邻近诊所确诊后，卫生部发出的信息简单明了。回答几个问题、输入直属家人联系号码，便是自我隔离的开始。信息中也附上网络问诊的链接以及检测仪派发机位置。相信吸取了早期经验后，流程已大有改善，大大减轻患者与家属的焦虑。我想，免费的检测仪也能加强自我检测的积极性。

政府通过不同媒介的沟通取得大部分人民信任，几个数据尤令人欣慰。注射两剂疫苗的民众目前高达92%，我家中两老也已注射追加剂。我隔岸的亲友，有超过一半因为质疑疫苗可能带来的副作用，而选择不注射当地所提供的疫苗。

继父自我隔离之际，我立即将所有工作改为线上进行。我一开始相当质疑今年推出的新措施，家里有人确诊，其他家庭成员自我检测后若呈阴性，竟然还能自由活动？或许这也是好一部分人的疑虑，但数据着实安抚人心。一来，绝大多数国民已完成疫苗注射，有了一层基本保护；二来，连续检测一周，我和母亲的检测目前仍然呈阴性。

报道也指出，一般有确诊病例的家庭中，其他成员受感染的案例仅有10%。这令我坚信口罩、消毒液、社会责任感是这场战役的最佳武器。

抗疫小组根据数据不断调整方针，在生命与生计之间取得平衡。确诊人数虽不断飙升，但重症人数维持在可控范围内。我国死亡率远低于确诊人数相近的国家。这半年来，随着疫苗接种率大幅提高，疫情对生活和工作的干扰也逐渐降低。

没想到病毒在节庆之际悄悄登门拜访，让我一家体验到这特殊的农历新年，更让我反思两年来艰辛的抗疫旅程，让我心怀感恩。