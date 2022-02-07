交流站：走在创业的路上

在社会潮流引领下，许多人走向创业道路。以往朝九晚五的安稳工作已不具吸引力，舒适的工作环境，如银行金融业、跨国企业、教师等，或曾受人热捧的工程师、咨询顾问、投资理财等，也不在一些人的职业清单里。就如不久前新闻报道的律师行业，由于压力大，从2020年4月1日至2021年3月31日，竟有538人放弃执业，其中310位是少过五年经验的资浅律师。可见现在年轻人找工作考虑的不是薪水高低、职业地位的荣誉，或家长的厚望，而是自己兴趣所在。

有年轻人负起家族使命，毅然辞去高薪工作，从事餐饮业。也有年轻人从小贩中心开始，经营西餐、韩国餐、日本餐，向理想迈进。

也有年轻人想在科技界大展拳脚，或开发网上游戏。最近有人进军竞争激烈的保健品业、医疗业，或建立新品牌的红酒。

不管想在哪个行业创业，得做好准备工作，以免功亏一篑甚至无法回头。

首先，兵书上说“知己知彼，百战百胜”，有一定道理。要创业得做好市场调查，看清客观环境的需求。如果同个地区已有几家卖泡泡茶、冰淇淋、西餐的摊位，而自己还要一脚踩下去，认为经营方式与众不同，结果可能得不偿失，因为市场已饱和。所以研究市场再讲创业，才会有成功的一天。

其次，学无止境，不进则退。要在某个行业创业，得具备相关知识，前瞻性地了解它的发展潜能与前景。知识是长时间的积累，不但得对本行有深入探讨，旁及相关的行业也得有起码认识。创业者须时时开拓眼界，多阅读或参加有关的培训课程，才能与同行争一日之长短。

第三，改善改良，推陈出新。人都有好奇心，也爱新奇事物。创业者须在原有基础上不断改良，以适应顾客需求。就如韩式烧烤，深受年轻人热捧，怎么样在烧烤热度、独特酱料、串烧方式、顾客口味等方面推陈出新，就能有良好口碑。

第四，宣传妙招，别出心裁。不管在哪个行业创业，都得有一套独特的宣传手法。大众媒体有其不可忽视的力量，网络平台、直播方式等，都可带来顾客群。宣传手法可以别出心裁，平台画页可鲜艳多彩，但忌虚浮夸大，言过其实会带来反效果，让人唾弃。

第五，和气生财，同心同德。同行之间竞争在所难免。但如何谋求共同利益，相互合作，是一门学问。如果彼此争斗、攻讦、诋毁、猜忌，那将两败俱伤。只有互相协商，互通有无，精诚团结，才能使业务长远发展。作为创业新人，应谦虚地向前辈请教。同时不论新交旧雨，睦邻为贵，能少走冤枉路，别人也乐于在自己有困难时给予提携和帮助。

创业的路也许不是坦途，处处有危机和陷阱。创业者必须自我提升，具备坚韧毅力，认清目标，才能缔造属于自己的天地。