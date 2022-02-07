交流站：从银行数码化想到老年用户

2021年12月发生的华侨银行短信诈骗事件，因为银行的善意赔偿而让事主落下心中大石。至于之前各家银行的类似零星事主，都只有羡慕的份。

去年，我注意到华侨银行的手机应用可以让客户用Singpass登录，我还觉得这么做真好，毕竟Singpass会更安全。

客户向银行申请网上账号时，表格上写的一般是Mobile/Internet，即手机应用或互联网都可以用。是否可以单单选手机应用而不要互联网？互联网真是比手机应用危险太多！相信大多数的个人用户只用手机应用。客户是因为没得选，才加了互联网。

对过了55岁的人来说，我觉得最好是把公积金用作基本账户，毕竟公积金、Singpass更加安全，而且利息好。

另外，中老年人可以选用转账卡（Debit card）；尽量不用信用卡（Credit card）。市面上有像YouTrip这样的独立转账卡，我用它上网购物，即使不到11元，不同的网购系统依然会把信息传到YouTrip应用上，我必须在上面按了确认，才会过账完成。这就是第二层认证。

中老年的到来，有时意味着轻微的失智会在不知不觉中发生。根据日本书籍指出，65岁的人有10%是失智症者，85岁的人有50%失智。95岁的人，失智症者多达80%。假如我到了80多岁，应该会把银行网上账号都关掉。所谓返老还童，到那时候只用最基本的银行账户就好了。