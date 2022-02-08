交流站：捕捉食用野生海鲜风险高

新加坡是海洋国家，向来都靠海为生，而国人始终热爱吃海鲜，去到任何熟食中心都一定有海鲜摊位，多数超市也有卖各类新鲜海产。有些人喜欢自己去海边捕鱼、捉蟹或挖找贝类带回家。但许多人或许不知道，在这些潮间带捕捞海鲜是非常危险的，而且带回去吃的贝类海鲜也对身体有害。

新加坡海洋生态的生物多样性非常高。单单是硬珊瑚，新加坡海域就拥有超过250个品种，相当于全球珊瑚品种的32%。有些罕见的海洋生物品种，比如早已被世界认为绝种的杯状大海绵（Neptune's Cup Sponge）也在新加坡海域重新寻获。在大家喜欢寻找海洋生物的潮间带，也因此隐藏着许多不同生物，能找到各种海洋生物类型，包括鱼类、贝类、各类甲壳动物（螃蟹、大小虾等）以及各式各样的虫类。

在捕捞过程中，可能会遇到危险。第一，为了生存，许多海洋动物会利用伪装隐藏自己，或把自己埋在沙或洞里，导致人们一不小心就容易踩到。第二，如果踩到如石头鱼（stonefish）、海胆（sea urchin）或魟鱼（stingray）等带有毒刺的生物，恐怕会造成严重伤害。第三，一些海洋生物一旦受威胁，在捕捞过程中可能会攻击人类。最后，由于潮间带地形不平稳，人们容易滑倒、被石头和洞穴绊倒，或被一些尖锐的石头和贝类割伤。要是在潮间带里受伤，触碰到海水的伤口非常容易受细菌感染。

从食品卫生与健康角度来看，食用野生海鲜也潜在各种隐患。拉拉（蛤蜊、花甲）、贡贡（海螺）等贝类在进食时，会将海水在体内过滤，并残留重金属、细菌和其他污染物。新加坡海上贸易量高，船只运送原油及其衍生产品等不同货物，码头也提供各种维修服务。这些过程会有不少污染物流入海里，被这些海洋生物吸收。

人们将海洋生物吃下肚后，它们体内累积的毒素将间接转移到人体内。这些物质包括砷（arsenic）、镉（cadmium）、铅（lead）以及汞（mercury）等重金属和大肠杆菌（E.Coli）等细菌。像牡蛎（oyster）这种贝类生物，一天就能过滤约189公升的海水，长期食用会导致重金属中毒等疾病。在某些国家如美国，科学家已计划利用大量贝类来清理水道。

较大的鱼类会累积不同的海洋污染物以及垃圾，这和人们吃海洋生物的原理一样，在海洋食物链顶端的大鱼会累积食物链下端各种生物体内的污染物。环境污染程度越高，吃这些海鲜的危险就越高。我想在这里建议要吃新鲜海鲜的国人，最好还是上超市购买经由我国食品局检验通过的海鲜，而非野生海鲜。