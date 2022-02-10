交流站：让诗词照进生活

一年一度的中国央视节目《中国诗词大会》又来了。每年2月，我都翘首以盼能再次见证这场诗词盛宴。

这档文化类益智竞赛节目，从2016年起已走到第七季，从百人团到选手，从点评老师到主持人，所有人都深刻体现出“腹有诗书气自华”的含义。节目的成功离不开中国社会对文化精神的追求，不仅重新唤醒人们的诗心，还提振了人们的文化自信。

三年前，我无意间在YouTube看到这档节目，深感好奇，于是点击进入。原以为这只是个考验选手诗词储备量的节目，却发现在选手答题过程中，点评老师不仅从诗本身解读意境，还从诗的大背景解读诗人心态，让我学到很多文学与历史的知识。从那时候起，我对中国古典诗词产生了浓厚兴趣，决定开始读诗、背诗。

我相信很多人心里都有个疑问:“读诗到底有什么用？”我只想说，当一个人读多了先贤哲人的诗词后，会想成为一个更好的人。在现今这个物欲横流的社会，“有用”似乎已成为唯一的评价标准。但诗词带给我们的价值观，譬如坚定、勇气、同情心、宽容与爱心，却是不能用“有没有用”来衡量的。

李白在不甘之余写下“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，即直抒了自己想冲破艰难险阻、实现远大抱负的坚定信心，亦勉励了后人。故看到好友王昌龄不幸遭贬，一句“我寄愁心与明月，随风直到夜郎西”将明月人格化，表达了对友人的深切同情与关怀。

除了李白的豪情与浪漫，我生活中也少不了苏轼笔下的“心灵鸡汤”。即便中年以后不得志，苏东坡依然将自己四海飘零的生活过得有滋有味且悠然自得。晚年的他心境更加平静淡然，以“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴”的旷达超脱胸襟，迎接人生下半场。他超凡脱俗的人生理想，值得后人学习。

此外，我国虽无大自然山水可寻，但并不影响我边读诗边想象，尝试体会诗里旖旎的美景。读“明月松间照，清泉石上流”,感受到的是大自然美景的沁人心脾。读“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇”，感受到的则是晴天时湖水光彩熠熠和下雨时群山若有若无。

或许孩子还不能理解“烽火连三月，家书抵万金”的缠绵牵挂，不能理解“锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年”的缱绻情思，但这并不影响他们感觉到一种朦胧和若隐若现的美。在我看来，读诗除了可以培养语言韵律，帮助孩子提高语感，还能丰富他们的审美和想象力。

人生自是有诗意。诗词不仅照进了历史与美学，还照进我的生活，让我看到众多诗人的品格以及他们对自己的引导。或许千百年后，我们的背影都已经远去，唯有诗词的绝代风华，仍然在人世间永恒流传。