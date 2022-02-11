交流站：补习应该不得已而为之

早报不久前的网络调查显示67%的受访国人每个月让孩子补习开销超过400元，令人感叹现在养育儿女的负担好重。

我小时候没有所谓的补习，我家五个兄弟姐妹靠我母亲一个人担起生活重担，能有三餐温饱已是奢求。我只能在学校用心听课，不懂的回家请教兄姐。也许是旧年代没有多余的钱去消遣娱乐，我的想法就是有一纸文凭希望将来能过好日子，所以经常埋头苦读。

我嫁人后也不富裕，所以尽量省钱，能教的我自己教，常常穿梭在两个儿子的房间。直到儿子中四时的数学我已不能应付，就帮他去补习中心报名希望有所帮助。儿子很不喜欢，问我可以不要吗？我告诉他只要他数学一超过70分，马上停掉补习。那是一个承诺，他在学校用心听讲，不明白的留下来去请教老师，经常多做习题，很快成绩突飞猛进。我记得他只补了两个月，就靠自己的努力。

但现在读书竞争太强了，有些家长怕输，小孩一上小一便补习，不管有没有需要。家境好一点的请补习老师一对一教导，而且每科都补。可怜的孩子白天上课，放学后还得继续听课做额外习题。家境不是很好的就让孩子去补习中心或是华社自助会开办的补习班。

现在的功课一年比一年深也更难，家长就算有学问也未必教得来。补习老师要一直与时俱进才可以教下去。

有些家长选择不让孩子补习，是因为不想剥夺他们的童年，希望孩子快乐成长。他们认为孩子会自动自发，考得不好会自我反省，然后会更用心听课。没有补习的压力，孩子有时间培养兴趣和爱好。父母让孩子自己去面对困难，在必要时主动开口说要补习，那样会更好。有些学生在补习班里提早学会学校老师还没教的题目，也有坏处。他们可能变得骄傲，在课堂上神游。

补习不能取代学校教育，只是辅助角色。我不反对学生补习，但不是每科都需要补习，要对症下药。适当的补习是帮助，过多就让孩子压力太大也可能有反效果。