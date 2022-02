刚进入2022年,就被新电信发来的账单吓到。本来我的手机是签订新电信合约,到2022年1月22日满两年到期。在2022年1月份时,我决定不再和新电信续约,并把号码转去另一家电信服务公司。

在转户之前,我特地打电话给新电信,再去新电信门店询问,被告知可以在1月22日前转去新公司,须支付20元手续费。于是在2022年1月7日,我将手机号码从新电信转去新公司。

但是到了2月6日,当我收到新电信账单时,吃惊地看到竟然被收取900元的手续费,名目是服务终止费(Bill on behalf of dealer on Eqpt Plan Termination)。我立即打电话给新电信询问,被告知:如果在两年时间到期前转换电信公司,除了之前提到的20元手续费,还要加收这笔服务终止费。

我感到十分吃惊。因为之前打电话给新电信询问以及去门店询问,都被告知只须付20元。事实上我离两年合约到期只有最后14天,如果提前知道会被收取900元的终止费,我肯定会再多等14天再转户。

希望新电信可以给我们消费者一个合理的解释。