交流站：我感染冠病后的感想

自从奥密克戎传播开来，身边不少认识的人都被感染，病毒可说无孔不入，防不胜防。我在初七人日也感染了冠病。在“人人生日”那一天，自我调侃一下，手机里除了家人朋友传来的人日祝福，我还收到冠病病毒这份“礼物”呢！我想分享收下“礼物”后的感想。

由于奥密克戎传播力强，若不小心受感染，不要因为刚与亲友聚会，就随意揣测或“怪罪”他人把病毒传给自己，这样会伤了彼此感情。感染后，当务之急是去面对与解决，而非忙着追究是怎样“中招”的。

这好比一个人被射了一箭后，不断追问是谁射出来的箭？箭是否有毒等诸如此类的问题。中了第一支箭（染疫）后，若对病毒感染源头耿耿于怀，是为自己射下的第二支箭，不仅于事无补，还增添不必要的烦恼。

在个人方面，不要因受感染而过度焦虑不安，只要已接种疫苗，根据个人情况，按卫生部冠病医疗方案，平静对待病情。如果居家隔离，就密切关注自己的健康状况；若出现严重症状如呼吸困难等，就去求医。总之一切以平常心看待，染疫的是身体，保持乐观正面心情，可以轻松不苦。

对在前线马不停蹄抗疫的医护人员，我们要心存感激。我确诊那天，到莱佛士医疗诊所看病。为我看诊的医生专业服务态度好，亲切友善，细心向我解释居家隔离医疗方案的细节。我向她道谢并希望她要保重，因为她还得为无数病人看诊。

继续肆虐的疫情，如同海上一场暴风雨，冲击着驾驶不同船只的我们。每个人的船只种类不一，有舢板、快艇或大游轮等。在面对暴风雨时，坚固无比的大船必须尽一分力，去帮助小船，大家一起乘风破浪，共同熬过难关。