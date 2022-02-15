特需儿逐年增加令人忧

《联合早报》1月27日报道，竹脚妇幼医院等三家机构，将在接下来四年投入约1200万元，为有需要的孩童提供更完善的教育和医疗服务；把目前学前检验中心在儿童五六岁时为他们进行的检验，移前到幼儿两个月大开始，并定期追踪观察试点中心幼童的发展。这个消息真是振奋人心。

更早发现障碍，更早干预，更早支援，为陷入无助的家庭注入一线曙光，不至于徬徨绝望。但我觉得应即刻全面实行检验，而不是先在六所学前中心试行，到第四年才扩大至16所。

孕育生命是人类最伟大的事情，宝宝是国家未来的栋梁，也是每个家庭的快乐泉源与希望。但有发展障碍儿童不断增加，对国家和家庭都是沉重负担。

去年11月22日，早报新闻指出，15年来，患发展障碍学前儿童增加两倍多，被诊断有发育障碍的六岁及以下儿童，从2016年的1637人增至2020年的5124人。我们是否可重点研究各种预防办法，来減低这些不幸。

我注意到早报曾有多篇报道，提到多方面的研究，也许我们可以参考。由连氏基金与新加坡国立大学杨潞龄医学院联合成立的儿童整体学习与发展中心研究发现，母亲怀孕时的精神健康，可能影响胎儿脑部发育；墨尔本梅铎儿童研究所兼皇家儿童医院研究员摩尔博士指出，胎儿在母亲体內摄取的营养成分及母亲情绪变化等环境因素，都会影响胎儿智力发展。此外，我们也可从伯克（Laura E.Berk）著作《儿童发展心理学》了解到，婴儿分娩过程中，存在缺氧的出生并发症风险，造成对脑部的损伤和智能障碍。

可见，只要能创造有利于胎儿出生前的內外环境，也许就能有效减少有发展障碍儿童的人数。早报也曾报道，竹脚与中央医院合作研究如何鼓励年轻夫妇早生育。我想在为年轻夫妇提高生育意识时，也许可同时教导掌握胎儿成长知识及学习分娩等事项，让他们准备产前及产后可能面对的状况，增加身心承受力。

非洲谚语说“养大一个孩子需要举全村之力”，养儿育女不是简单之事，每个孩童都是最珍贵的，应有平等机会绽放光彩。

新的一年刚开始，就发生私宅区特需儿童的双尸命案，另一则新闻是15岁自闭儿挥刀误杀父亲，判拘留五年，读了令人心酸与悲哀。希望能有更多平台与设施，来帮助这些有需要的一群，及其背后看护者的心理健康。