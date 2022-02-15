国会特权委员会针对辣玉莎撒谎的调查报告出炉，委员会建议针对撒谎部分处以3万5000元罚款。林瑞莲因为提供了会议手抄记录，让委员会厘淸部分事实，所以没有对她提出任何处置建议；费沙与毕丹星则被委员会建议交总检察署进一步调查。

辣玉莎想利用国会免责权诬告警方，从整个行为來看，她的心智是不成熟的，也不知道免责权的界限在哪里。

新加坡的政治生态完全没有模糊空间，尤其是针对公共服务部门的投诉，更是会追究到底，任何政治人物如果想借国会免责权以达到个人目的，这条路是行不通的。这起事件应该起到借镜作用，所有从事政治的人都必须谨记。

短短几年就被任命为国会反对党领袖，本应该要有过人的智慧才对，但毕丹星作为工人党领袖，我看不到他的领导才华。当辣玉莎第一时间向他报告她在国会撒谎，他如果能及时向国会说明及要求辣玉莎道歉，辣玉莎也许就不用走到辞职这一步。毕丹星也不只不必面对总检察署的调查，更会因为大公无私处理问题，得到广大人民的认可。作为一名领军人物，连这种政治判断都没有，我只能说工人党所托非人。

政治从来都没有速成班，都是要一点一滴慢慢积累，跑得太快也未必是好事，不管是执政党还是反对党，都要小心仔细去培养从政人才。优秀人才是让国家不断前进不可或缺的动力。