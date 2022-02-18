法庭是捍卫清誉的最佳选择

早报言论版刊登了李显龙总理2月15日在国会针对国会特委会报告的发言：“诚信是新加坡民主的基石”。读来让人进一步了解，诚信对一个人、一个政党、一个国家无比重要，堪比是“生命的价值观”。

李总理的演讲对新加坡政治制度进行剖析，指出信任、诚信、忠诚、正直的价值观是每名国会议员，包括所有参政者必须拥有的。这也是从政者一项不可或缺的行为准则。

这一信息在整篇文章中贯穿，毫不含糊。文中也举美国和英国为例子，说明信任的重要性。只有信任，人民信任政府，政府得到人民支持，国家才能发展，才能不断前进。

第一代建国领袖为国家建设立下高标准的基石，并把国家治理成功后交给接班人。后人有必要用同样的高标准，甚至超越这些高标准来维护国家成功的基石，而不是让人民认为，政治领袖犯错是可以敷衍了事，不必追究的。如是这样，新加坡成功的制度最终将被侵蚀。

每当大选后行动党组织政府时，李总理都以行动党秘书长名义发出“告全体议员的操行守则”给当选议员，并公开给媒体。信中也详说什么可做，什么不可做，如何避免身为议员与商业／企业间的利益瓜葛，以免影响行动党信誉。这一做法，是从李光耀当政一直延续到吴作栋，到现在李显龙，党领袖对历届议员都是以此相告诫。

这说明执政党对议员的高标准、严要求。公开信件内容也发给媒体，让人民“参与”检视议员的行为。可见，“廉洁、诚实、诚信、负责任”是执政党基本且重要的价值观，也是我国成功基石之一。这也是议员们必须具备的行为操守，人民也希望民选的反对党议员能以同样标准为国家、为人民服务。

政治领袖，无论是执政党或反对党，一旦被指有不诚实行为，可以通过法庭来捍卫声誉。这是新加坡政治领袖的做法。国会反对党领袖毕丹星也应该利用在法庭辩护的机会，为自己名誉洗掉污点，这才是反对党领袖必须拿出的魄力，相信法庭也会作出公正裁决。

毕丹星在国会特权委员会调查辣玉莎说谎事件中，被指不诚实的行为，关系到政党声誉和个人的操守、诚信，也关系到新加坡人民对反对党及其领袖的观感与尊重。

如何解决这场诚信危机，反对党领袖及其支持者必须用行动支持由法庭对事件作进一步调查。别再以“政治迫害”来喊冤，这无济于事，也无法让自己的信誉清白。身为国会议员，其责任明确，须本着正直、诚实、可靠和诚信的精神履行职责。这是参政者必须有的准绳。