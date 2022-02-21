交流站：考虑给文化捐献配对基金更多灵活性

欣闻财政部长黄循财在今年的财政预算案宣布政府下来三年会为文化捐献配对基金（Cultural Matching Fund）拨出多1亿5000万元，为文化艺术慈善机构获得的捐款提供一对一资助。

艺术团体在这段非常时期，营运备受影响。文艺团体的持续发展，需要靠政府大力支持，也需要许多对文化艺术有认同感的企业、基金会和人民踊跃参与、赞助和捐款。

在发生天灾人祸时，很多国家的文化艺术开销，通常是最先被削减的，但我国政府对文化艺术的支持力度反而增加。政府也一直把艺术家和艺术团体的生计放在心上。

疫情下所推出的加强版雇佣补贴计划，让许多艺术团体艺术家可以维持生计，继续创作，发挥创意，创造惊喜，让许多国人欣赏到艺术表演在现场和线上的无限可能。可见政府对文化艺术领域的重视和认同。

这时候，我希望艺术团体和艺术家能妥善利用拨款，化危机为机遇，创造奇迹。在利用拨款的同时，个人应该提升学习，未雨绸缪，为将来做好准备，当机会来临时，发挥到极致。

在此，我希望政府可以考虑在文化捐献配对基金上，给予更多的灵活性和针对性。比如：除了针对筹款的配对以外，可以考虑让艺术团体以演出门票收入来配对。适逢试点计划的开放措施，艺术团体的演出将迎来更多现场观众。这时候的运作经费，可能应演出场次的增加而提高了制作费用，配对基金可以激励艺术团体多卖票，来筹集高质量的制作经费，一举两得。

为帮助艺术团体走出这一段非常时期，我也希望政府能考虑把文化配对基金，在一定的时限和设顶款项中，让艺术团体获得一元对二元的拨款资助，从而利用这笔钱来度过非常时期，迈向新演出季的开始。

此外，政府可以考虑增加所给予艺术团体的项目与制作费用津贴，让艺术团体能够加大力度，推出吸引观众的精彩节目。吸引观众回流，并非一朝一夕的事，但我相信，只要各个艺术团体上下一心，全力以赴，很快就会吸引观众回流，带动整个艺术领域。

要得到政府以外的捐款和赞助，是大多数艺术团体所面对的最大挑战。我们希望培养更多艺术爱好者，从欣赏艺术到赞助艺术。这是很多文艺团体的期望和愿望。

从乐捐艺术，我也希望文化艺术团体可以从中吸引到新观众，并成为支持文艺团体的倡导者。