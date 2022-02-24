对新加坡小贩奖比赛的建议

自我国小贩文化列入联合国教科文组织的“非物质遗产代表名录”后，小贩们受到极大的鼓舞。今天的小贩中心里，除了传统美食外，也可见很多新摊位、新面孔，带来新气象。所谓有竞争才有进步，举办最杰出小贩奖比赛，能让新入行的小贩崭露头角，让入行已久的小贩精益求精，将小贩文化发扬光大。

全国商联总会主办的第二届新加坡小贩奖已开放报名，比赛分为三组，第一组是小贩文化传承奖，嘉奖将烹调技术与管理技能代代相传，创业超过30年的小贩品牌。第二组是创业精神小贩奖，通过创新商业模式、策略、操作流程或器材来拓展业务，并从事有关行业至少三年。第三组是潜力小贩奖，奖励创业满15个月的新手小贩。这比赛涵盖了老中青三个层次的小贩。

我认为，比赛除了考虑经营年代、模式手法外，还应有其他方面的考量。首先，招牌的花样设计最先进入顾客眼球。招牌名称，字体大小、形体，食品图案的展示是否新颖、合乎潮流，让人一目了然，至关紧要。下来，摊位前的整洁、橱柜里食物的摆设，碗筷盘碟、酱料摆放是否整齐，予人方便，也应是得奖要素。如果为了求快，摊位上湿漉漉的，葱蒜掉满桌面，一片肮脏狼藉样，即使有传承美名，也不应在得奖之列。

其次，小贩的个人形象直接影响顾客观感。如果食物美味遐迩闻名，或新手小贩只顾埋头烹煮，而忽略个人仪表穿着，就应在“仪态”栏扣分。小贩不需要衣冠楚楚、西装革履，但衣服或制服得清洁整齐，可以穿“三须古”的短裤，而不应是没袖子背心或运动短裤，可戴上较凉爽的帽子，或标准厨师帽，不让头发随风飘，指甲应修剪干净。这样爽朗的外表，可让自己在比赛中加分。

第三，小贩谈吐也很重要。有些小贩也许生意太好了，或性格使然，只默默烹调食物，懒得理会顾客；也有的小贩豪爽开放，口若悬河，常跟顾客打交道，这是好事，能拉近彼此距离，但讲话得得体，不可口沫横飞，让人觉得有欠卫生。还有，小贩得注意待客态度，如果满脸怒气，不友善，常幺喊呼喝，一副不耐烦的样子，即使传承几代，也不是理想中的小贩所应有。

第四，在这比赛中，每位奖项得主可获500元奖金，这似乎太少了。也许有人认为得奖的名堂就是一种无形奖励，意义远远超过奖金。但如果奖金稍微丰厚点，小贩们便可利用这笔钱去改良、美化摊位，这对自己对顾客都有好处。

最杰出小贩奖比赛的要求应涉及小贩的方方面面，让这项比赛更有挑战性。得奖小贩可提高知名度，没得奖的小贩可从中吸取经验，不断改良，以期有朝一日能迎头赶上，让自己的美食也能攀登荣誉榜。