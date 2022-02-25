交流站：期待负担得起的热饮和杂菜饭

职总平价合作社日前宣布，富食客和Kopitiam集团属下超过80家食阁和咖啡店，咖啡乌和茶乌，少糖或无糖，削价至9角。其他热饮则维持原有售价，直到年底。

去年11月，与好友到勘宝坊的食阁茶叙，买了一杯咖啡无糖，一杯茶少糖，用食阁卡支付，折扣后仍然比一般咖啡店的热饮售价，贵了5角7分。

这让我想起2019年4月职总的宣布：170万名建国一代、立国一代年长者，从当年7月1日开始直到2020年6月，每个星期三在kopitiam可以买到5角钱优惠价的热饮。当时，我们几个建国一代旧同事，就时常在星期三到狮城大厦四楼茶叙，享用五毛钱的咖啡或茶，度过一个温馨的早上。如今好景不再，我相信建国一代非常期待每个星期三恢复五毛钱的热饮。

职总平价合作社也在同一天宣布：Kopitiam属下的禾园（Rice Garden），让社区关怀计划的受益者可以1元5角或1元8角，买到两菜一肉的经济菜饭，其他大众就没能享受这个优惠。自然，已经没有收入的建国一代不被考虑。反观我家附近的茨园小贩中心，每个摊位都有一道食物，如海南咖喱饭、炸芋头卤面、手工鱼丸面等，可以2元8角买到。至于杂菜饭，一菜一肉，2元3角。住在这一带的建国一代，能以负担得起的价钱解决三餐。

说到三餐，不得不提一下年初二的体验。那天，许多小贩中心暂停营业。我跟老伴都不吃汉堡，就去照常营业的食阁吃晚餐。付款时，收据上出现“新年附加费”一元。我想春节期间，摊主必须支付更高工资给工人，这是无可厚非。孰料，春节过后，小贩中心、咖啡店，“涨”声一片：咖啡、茶，涨幅约8.4%；云吞面、肉脞面、卤面、虾面、米暹、叻沙等等，涨幅近14%。近日来，消费者协会已经接到不少投诉，我相信日后投诉会更多。

贸工部曾明确表态，政府不能控制食品价格，那么稳定食品价格就应该落在社企肩上。目前，职总创优企业旗下的富食客，拥有14家食阁、10间咖啡店和九个小贩中心；Kopitiam则拥有56个食阁、21间咖啡店，以及三个小贩中心。如果职总创优企业能负起社企使命，不追求最大利润，而是谋求公众福利，无疑可以化解部分涨价，减轻国人生活负担。

回顾职工总会平价合作社于1973年在大巴窑成立，由时任总理李光耀主持开幕仪式。当时成立的主要目是协助国人解决因石油上涨所带来的通货膨胀。目前，国人面对49年前一样的困境：原油价格每桶超过100美元，各行各业成本上涨，百货腾涨。不仅是建国一代，所有国人都希望职总不要忘记初心，为大家提供“负担得起”的热饮和杂菜饭。