补助金根据住房大小发放不合理

这个老问题又重新被住大间屋子的人提起。任何政策不可能完全照顾到所有人，能惠及多数人就是正确的政策，比如津贴如果只发给月入2000元的家庭，月入2001元的家庭就会说2001元不会就比2000元的有钱，那不就没完沒了吗？每个家庭当然会有各自要面对的问题也必须尽力自我去解决，政府或社会的援助毕竟有限，不是人人都能得到。【Justice Tan】

应该根据住户人口才公平合理，如家庭收入6000元，但家庭人口却是六人，比家庭收入3000元的单身者更需要援助。【Wesley Ong Kai Ming】

说的也对！我的邻居单身老人住二房式组屋，存款很多，拿政府很多补贴还常常骂政府沒有帮助贫困人士。【Annie Sg】

现代人喜欢小而舒适的生活，不等于住小房子就没钱，查一下他们公积金里的存款会吓一跳，因此政府发放津贴，除了住房，也应该从公积金存款有多少来发放，毕竟每个人的公积金存款，政府一查就知。发放补贴最重要的一点必须注意，不患寡而患不均。【褚坚】

成春农场暴鸡瘟 本地蛋价涨

若真的鸡瘟，涨价无可厚非。想当年我家也养鸡，中鸡瘟一萝一萝扛去埋，血本无归，欠杂货店的钱依旧要还，欲哭无泪。但涨幅不能太大，以后回稳时价格就该调回。【Lian Huay Ong】

没关系，没吃鸡蛋人还是能活下去，就等产量恢复正常价钱便宜了再吃。【Hock Kong Lim】

水獭大闹四私宅咬死50条锦鲤

不是第一次发生。饲主只能痛哭，好像没有听过有什么部门会来管。但这不会是最后一次，会越来越常发生。那些爱护动物的人怎么样想，水獭咬死锦鲤，又不出来说话，难道锦鲤的命不是命？【Lay Hwee Neo】

无人管的野生动物咬死人家辛辛苦苦养的锦鲤，应该如何处理？自叹倒霉吗？【Kee Kee】

简化安全管理措施延后推行

此时无招胜有招——目前更多民众受感染隔离在家，外面的活动自然会减少，疫情就会缓和，然后因为更多人已经被感染而产生集体免疫，社区的安全性相应增加，等到人们又聚拢时，各种措施也就变成画蛇添足。【Tech】

计划常常赶不上变化，病毒一直在变，当前一切还是要非常小心，欲速则不达。【丽华丽】

冠病病例暴增考验应对能力

要怎样避免引发社会恐慌？这不是简单的事。到处都利用追踪器追踪，是否可以追踪到哪个地方最容易感染到病毒和患者人数最多？是食堂、小贩中心、工作地点、家庭拜访或是购物商场等，给大家有心理准备。【Mia Chuan Chan】

顺其自然习惯就好，我也感染过病毒，一星期就好，不用太担心，担心太多也沒用。【张雅娜】

没有恐慌啦，只是抱着与病毒共存亡的心态，该吃吃，该喝喝，谁让我是新加坡人呢，入乡随俗吧。对没有疫情的国家只有羡慕的份了。【Yanli Gong】

华侨银行骗案落网嫌犯全低龄

我看这些全部是小虾，大虾应该还没有出现。【孔彩意】

科技越先进年轻人都会埋头在这方面下功夫看看怎样赚。【Chan Kam Mooi】