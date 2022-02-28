交流站：精神病患复原需要家属社会同配合

在精神病院接受治疗的病人痊癒后，自然要回返社会，重过新生活。在进院治疗前，他可能已失业，也可能无所事事，精神病或多或少对他今后的适应能力有所影响：他或已不适合从事原有工作。所以当病人进院后，家属就要考虑到他的学历、能力、兴趣和身心的特殊情况，在他病情好转，逐渐复原时，替他留意或物色一份适当的工作，并给予适当的鼓励和训导，是必要的，而不是在他痊癒出院后才草率从事。

酗酒精神病患者因酗酒而弄得一败涂地，痊愈后本应滴酒不沾，故此不宜当酒保及酒楼跑堂之类的工作。

癫痫经常发作的癫痫精神病，发作时手脚抽搐，口吐白沫，最忌碰到水、火及运转的机械，所以不适宜当水手、救火员、操纵机器和爬高的工作。

如果病人家境好，家人又通情达理，不急着要病人赚钱养家，而且病人有进取心，愿意学习新事物，大可从头学习一门新技艺，使他安心无忧，精神有所寄托，那再好不过。

身为资深精神病看护，看过太多病例，并不是每个病人的生命都那么顺遂。

例如病例A先生，家累重，日理万机，加上人事纷纭，诸多刺激，看不开，日久患上精神病。幸好发现得早，适当治疗，总算痊愈。在回返岗位前，医生嘱咐他静养一段时间，这期间资方照付他薪水，本来不应该有什么枝节，偏偏他老婆无知，不关怀体贴不打紧，见他没有异样，却天天呆在家里，就唠唠叨叨，吵到他心烦意乱。在这种不良环境中，谁能担保有一天不会旧病复发？

另一个病例B先生是王老五，教育水平低，出了院，父母虽然不靠他养老，不过他一日三餐和生活费，都得自己张罗，所以急切要找工作。家庭成员多，病发前相安无事，一知道他患过精神病，嫂嫂和弟媳就存有偏见，言谈间表示不欢迎他回到旧家。长辈介绍他到一家电器商店打杂，住公司楼上栈房间，解决了他的难题。于是精神奕奕，提着简单行李上班。

谁知半年后见面时，吓了一跳，只见他衣冠不整，蓬头垢面，目光呆滞，精神病再度复发，口袋仅存几十块钱。原来他虽有吃有住，工作时间却很长，什么都要做。有时货到，往往忙到三更半夜。没定时服药，更忽略按月前往复诊，打针领药，加上市井小流氓的嘲笑，加深刺激，精神状态很快就走下坡。

老实说，雇主不应该只晓得“取”，也应该不吝“予”，对于员工的福利，尤其是精神上有缺陷者，更应该谅解、同情和格外关照。几百块钱不代表一切，在当今人力市场，聘个普通工人，替他缴公积金都可能不只这个数目。如果他表现好，生产力高，和普通工人一样，何妨同样逐年酌量加薪？同时也给他买鞋袜新衣。

家属不要以为病人好了，有工作，有吃有住，就等于没烦恼。家属理应和雇主取得密切联系，定期抽时间去看病人，替他开个有财路功能的储蓄户头，把60%薪金逐月存入银行，这是“饱带干粮晴带伞”，具有深长意义。

精神病患者的复原，不单需要病人本身的坚强、信心和毅力，更需要家属和社会各阶层通力配合，协助他们走上真正健康的光明大道。