感谢对新加坡小贩奖诸多建议

答复

谨答复《联合早报·交流站》于2月24日刊登的卢桂霞读者投函《对新加坡小贩奖比赛的建议》：

我谨代表新加坡全国商联总会小贩部，感谢卢女士对新加坡小贩奖提出了诸多具有建设性的建议。

在我们致力于提高新加坡小贩奖的质量并强化小贩文化的同时，我们将在未来的小贩奖中仔细研究这些建议的可行性。

商联总会小贩部除了主办小贩奖和小贩座谈会之外，还通过多种方式支持小贩行业的发展和传承。我们不只通过奖项表彰我国小贩的杰出努力，还与各小贩协会和多个公私机构合作，以提高我国小贩的技能，改善他们的品牌、顾客服务和环境卫生。例如，我们通过数码化计划，培训小贩们使用面簿和Google My Business等社交媒体平台，以推销他们的业务并主动与他们的顾客互动。

商联总会小贩部也与国家环境局等官方组织携手合作，带领小贩们采用电子支付和食品配送解决方案，以满足消费者的新需求。

为了保护小贩文化和促进小贩行业的永续经营，商联总会小贩部还成立了青年团，以期克服小贩行业的接班人问题，并把小贩创业作为一种可能的职业选择。

商联总会小贩部将继续与公私机构的合作伙伴密切合作，以提高小贩的技能和水平，维护和推广新加坡小贩文化，并创建充满活力的小贩中心。

新加坡全国商联总会

副会长（小贩部主席）

刘福记