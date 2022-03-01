请保护四岁及以下的儿童

我国目前冠病疫苗接种人群的年龄是五岁及以上，换句话说，四岁及以下的儿童是没有任何疫苗保护的。据卫生部2月16日公布的数据，四岁及以下儿童每10万人中有243人染病。最近全国病例日超2万，相关医院也增设了更多儿童病床，想必也与这一群体患病人数的增加有关。这群向来倍受呵护的未来主人翁，如今不得不在“毒海”中与社会大众同呼吸、共命运，这是非常危险的。

四岁及以下儿童与成人关系密切，非常依赖成人在饮食起居方面的照顾。家人和照顾者通常已有三剂疫苗加持，一旦患病，症状会比较轻微，有的甚至无症状，而这也造成一个隐患：一旦他们染疫，可能会无意中传染给未接种的儿童。这使得四岁及以下儿童成为这波疫情中最无助、最无辜的受害者。

当然，专家指出儿童染疫得重症概率非常低，但民众对冠病的恐惧多来自可能导致的后遗症，特别是染疫儿童将面临的长期后遗症，因为儿童的人生路还很长，若遭受冠病后遗症折磨，会严重影响今后的生活质量。不过医学专家目前无法消除公众的担忧也是情有可原，毕竟冠病出现仅仅两年多，要开展染疫后长期后遗症的研究实属不易。

所以社会大众应行动起来，在适合四岁及以下儿童疫苗或治疗药物出现之前，避免带他们出入公共场所，减少他们不必要的社交，陪伴他们玩乐时最好佩戴口罩、做好清洁消毒工作等等。总之，在我国快步实现全民免疫目标的同时，我们应该尽力为这群无助的孩童打造一个安全的避难所，让他们远离冠病，保护健康。