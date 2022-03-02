交流站：面对战争，我们应持什么态度？

面对俄乌战争，平安地处在世界另一头的新加坡人应该秉持什么态度？以下是我个人的一点想法，希望与大家分享交流。

我们不应该忘记战争距离我们并不遥远：有人对和平的定义是“没有战争的短暂时期”，所言极是，我们距离二战并不遥远，新加坡这块土地被侵占蹂躏的时间也过去没有多久，我们不应该忘记战争。我们可能不会被病毒打败，但人类可能会被战争打败。忘战必危，怠战必亡。

我们不应该幸灾乐祸：那种事不关己高高挂起，持隔岸观火态度的人危险了，忘记危险如同身处危险而不自知，险上加险。

我们不传播假信息：凡未经证实的信息、图片、视频一律不转发，不相信谣言，把不真实的信息从自己手机里删除。转发虚假信息如同制造紧张气氛，有百害而无一利。我们绝不鼓吹战争。

我们不抢购不囤积：冠病已经肆虐两年多了，政府采取多种有效措施，保障我们的日常所需，这是生活在这块土地上的人共同见证的铁一般事实，我们的政府前瞻、有效、公正以确保我们可以正常生活，所以采购只买所需，不超购不乱买。

我们应当不偏颇，客观公正看待问题，作为新加坡人，应当站在新加坡立场上看问题，站在我们的现实处境考虑问题，别国的外交不可以取代新加坡的外交政策。新加坡的利益就是我们的利益，我们大家的利益就是新加坡的利益。

我们应当居安思危，不要把现在所享有的和平环境当作理所当然。

新加坡过去不是，现在不是，将来也不会变成一个幅员辽阔的“大国”，我们始终是一个小国，一个“小”字就是我们无法摆脱的紧箍咒，但小不必然意味着“脆”，更不意味着“弱”，我们不逞强，但绝不当狗熊。

我们是一个团结的小巨人。不要当子弹在我们头上飞过才想起危险，不要当战火燃起才感觉到战争的可怕，不要付出代价才领略到和平的可贵，不要失去生命才知道珍惜。热带雨林永远胜过枪林弹雨。

新加坡是一个移民国家，移民即“移命“，我们的一切和这块土地息息相关，虽然不拥有一个共同的历史，但我们拥有一片共同的天空，更拥有并为之努力工作的一个共同未来，新加坡是我们的出发点也是归宿。只有自身强大，才是保护自己的最优方式。

《史记》有语曰：顺，不妄喜；逆，不惶馁；安，不奢逸；危，不惊惧；胸有惊雷而面如平湖者，可拜上将军也。

顺境不沾沾自喜，逆境不慌张气馁，安逸不骄奢放逸，危险不惊乱恐惧。内心有惊雷炸响，表面却安静如平湖，这样的人，可以拜为上将军。