交流站：改善邻里商店的经商环境

国家发展部邀请公众提供改善邻里商店经商环境的建议，是为了给邻里商店寻求新的活力，注入新元素，让邻里商店的生存带来一线希望，引进更多消费群。

组屋邻里商店的单位一般比较少，人流量不多，也由于地理位置的关系，无法与市镇中心的商店与邻里中心商店媲美。市镇中心除了经商环境宽敞，设施完备，如地铁站、巴士转换站，都能带来巨大的人流量，加上政府综合诊疗所和银行都普遍在镇中心，餐饮场所、各式商品零售店、小贩与熟食中心等，都给商业环境带来巨大潜力。这就是为什么在市镇中心的租金介于1万5000元至2万元之间，都有业者抢着租。至於邻里中心商店，除了具备商品齐全的零售店与咖啡店，小贩与熟食中心也能给市民日常生活带来便利；一般租金则介于7000元至1万元之间。

但位置比较偏远的邻里商店，前景最为脆弱。我们只要经过这些邻里，放眼望去，人流量少，寂静冷清，就知道毫无动力。

如何为这些邻里商店重新寻求新的动力？首先可以考虑，先试行小型翻新改造计划，在邻里商店统一增添一些美观的遮阳（雨）棚与购物廊道；同时在商店前方的空地增加一些营业设备，如恢复之前已经完全废除的小商业亭子，让不同行业模式的经营者投标经营，增加卖场人气。

其次，可考虑让小型餐饮业者经营露天式餐饮，吸引年轻一代消费群体，享受餐饮乐趣，增加人流量，改善经商大环境。

最后，可考虑让有意退出的商店业主集体退租或出售，让有意创业或开设分店的业者、企业联盟，或实力雄厚的零售业集团，利用剩余的几十年契约，带进新点子与独特的经营模式，继续为邻里的未来商业环境做出贡献。

开店营业是一门学问，要选好店铺的理想位置，就要观察顾客行走方向与人流量，停车是否方便等。有了好位置，基本上就佔了一定优势。但也不能忽略“邻居”商店是不是竞争对手。

管理要靠经验，除了租金、员工薪酬之外，销售的产品质量与价格必须受顾客认可与支持。还要考虑成本与利润是否能成正比。曾经看过一些极力扩充业务的业者，因考虑不周，在短期内搞到血本无归。