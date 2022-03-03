交流站：终身学习与时并进

教育部长陈振声日前在新加坡管理大学举办的一项讲座上，号召人们终身学习。事实上，终身学习不仅是谋生的手段，更是延续我们人生的目标。

我曾在报界服务10余年，一些同事戏称：“我们办报，是让别人看的。”这种情况下，不愿从其他报章吸取营养的报人，又怎么能办好报章？99年前的先贤陈嘉庚，为了启发民智，于1923年创办《南洋商报》，他也在新加坡和中国创办了百余所学府。

人们常说，知识就是力量。一个停滞不前的国家或民族是没有前途的。

早年南来的海南人社群便看到了这点，他们在各个咖啡店置放报纸，各个宗乡会馆，更有报架，让宗乡或乡亲能从报章上知道最新的时事。

随着科技不断演变，旧时在学校学习的那一套技能很快就过时了。幸好政府发现这点，早在数年前创设了“技能创前程”，先后共拨了1000元到成年人的户头，希望大家能掌握多一些技能。事实上，当我们使用这项拨款去上课，政府除了给以课程更多津贴外，还给已完成课程的人奖励金，以鼓励国人进修。

我身边就有一些博士朋友，除了授课传播自身学识，也学习诸如手机应用的技术。所谓活到老，学到老，在求取学识道路上没有终点。

但愿国人能从教育部长的发言中了解这点，认真学习各种技能，这一来，不仅能多一条生路，也能结交更多友人，为人生的路途增添更多色彩。