交流站：以科技解决不归还超市手推车问题

超市手推车随意弃置算是热门新闻话题之一，与好几年前出现的共享脚踏车被随意弃置，造成大家行走不便有点类似，但在那个投机性强的商业模式沉寂后，已经算是解决了。

共享脚踏车的收费方式与采用耗电的GPS定位追踪模式，无法转移到手推车上，许多人在为解决手推车问题而提出意见时，却常提到这不可行的定位方式手段。

每一年，超市都公开在推车方面的损失，也一再通过媒体呼吁公众提高道德水平来解决问题。最近一家超市提到考虑向警方报案，问题是超市手推车被胡乱弃置，是企业本身应该负责解决？还是民众的义务？是否企业不能解决，就能转向求助于警察部队资源？这也算用纳税人的钱来帮私人企业解决它不能解决的难题。

一些超市顾客把推车直接推到家门口或楼下，也有不少就直接放置在高层组屋走廊上，或他们自己认为是集中处的地方，除了那些透过一联通（OneService）手机应用通报的，超市必须每天安排员工到附近住宅区寻找和推回这些推车，这都是额外的人力成本。

有些地方更把手推车变成工业推货用，多数已拆掉超市标志，这与共享脚踏车被偷拆掉锁头然后喷漆改头换面一样，可能都算犯罪行为。

不让推车离开超市是不可行的，超市就是为了让顾客方便把重物拿回家，而让他们自由使用推车推着大量物品离开超市，这也能减少大塑料袋的使用。推到停车场后直接把推车搬上车子载回家，也是常见的问题。这个环节要解决的话，现有的硬币就能解开推车锁链的方式不可行。

我所知道可行的几个科技方法中，不必昂贵的脚轮上锁装置，也不采用麻烦的充电设备定位方法，而是靠电子科技产品配搭手机，让注册了身份的顾客使用身份认证来开锁借车，用完归还，系统确认，就不必付费。顾客若在超过一定时限后归还，系统可以让超市决定是否要顾客付出一定的“租车费”。

就因为系统已经掌握了顾客身份，顾客才能带走推车，之后系统读取到推车的地点来确认已归还，这可以随着系统的拓展而扩大范围与功能，这样顾客也能在指定地点还车，所以成本效益可以随着不同地区的超市规模和顾客群的不同而弹性调整。顾客真的不归还，遗失了推车，超市也就因为可以索偿而不会有损失，不必报警处理。

无论如何，用道德来规范秩序永远比不上用利益来规范秩序有效。