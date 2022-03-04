交流站：全职妈妈或爸爸 应按月领酬劳

有关《联合早报》稍早提出的线上课题，即一个家庭里，在外赚钱的一方，是否应为全职留在家里照顾家庭的另一半填补公积金。我的看法是公积金毕竟是“未来钱”，不能随时动用，或许按月支付给在家的另一半一笔酬劳，钱在手中，随时能解决财务上的燃眉之急，这样比较实际。

一对男女结婚成家有了小孩后，为了可以更好的养育孩子，其中一方可能会选择回归家庭，扮演全职妈妈或爸爸的角色。在家的一方，全权负责照顾孩子与打理家庭，让在外工作的另一半可以全心全意投入工作，无后顾之忧。

全职妈妈或爸爸放弃发展事业和赚钱的机会，虽然不必在外奔波忙碌，但他们揽在肩上的家务事，包括清洁工作、照顾孩子或监督孩子学习等，换做是聘请女佣来打扫、或把孩子送到托管中心，甚至送孩子上补习班等，无一不需付费。

因此，我认为在外赚钱的一方，应根据自己能力，每月给配偶酬劳，数目多寡不重要，即使只是50或100元，也不为过。这番心意，除了是对全职妈妈或爸爸为家庭付出的认可，也让他们有一些储蓄和现金来供自己支配，在金钱方面肯定比较有安全感。他们也不必想着如何去藏“私房钱”，或担心万一“私房钱”被配偶发现等问题。按月领取另一半给的酬劳，合情合理，心安理得。

最重要的是，世事难料，无人能担保婚姻双方必定会白头到老，婚姻中途，可能种种原因，导致双方分道扬镳。那时候，在家的一方如果没有储蓄，所面临的经济与精神压力，难以想象。他们把宝贵的时间都投入家庭，倾注所有心血之后，最终却不得已要单飞。

如果离婚时双方撕破脸，对方狠心切断一切生活费，在为自己争取赡养费和婚姻资产等权益之前，如果身无储蓄，要挺过心酸又悲痛的离婚过程，那处境叫人情何以堪！