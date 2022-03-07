交流站：在家带小孩抗疫有感

已经两年没出差的先生2月初又飞去工作了，几天后家里佣人打完第三针疫苗却确诊冠病，我和两个小孩都收到健康风险警告（HRW），每天要在家自行测试，阴性才能出门。这天，我一边忙着安排佣人转到政府的护理设施，一边在家消毒，可以抹的东西都被我抹了一遍，到晚上已经累倒床上。

没有女佣帮忙，10岁的女儿早上自荐帮我煎荷包蛋做早餐。我尽量让孩子如常生活，送完他们去补习班就赶回家准备女佣的早餐和午餐。那几天新加坡每天确诊人数过万，女佣迟迟未被安排去护理设施，卫生部的电话热线早已不胜负荷，只能耐心等待。女佣终于可以转送到政府的护理设施，心里放下一块大石。晚上带儿子赴约打第二针疫苗，我们全家人都算是完全接种了，没想到可怕的事情还会照来。

2月13日一早起来三人做了测试，结果全部呈阴，但女儿开始咳嗽，我做好心理准备她可能已被感染。到傍晚，儿子也开始发烧。第二天，不敢想的事情终于发生，女儿ART转阳，儿子继续发烧，但测试结果仍然是阴性，没有其他病征。

早上我要带女儿去看医生，但因为儿子在发烧，我不想带他去诊所接触其他病人，但家里已没有其他人，只好把一向懂事的他独自留在家里，我们一家现在是高危一族，也根本不可能找其他人来照顾他。当医生告诉我女儿确诊那一刻，我心里吞下一把泪，因为我不知道她会病到什么程度，虽然病征轻微但会恶化进医院吗？如果进医院谁在家照顾发烧的儿子？如果我也确诊怎么办？可是我没时间多想，因为眼前有太多事情要处理。

打扫、消毒、做饭、洗衣、照顾两个小病人是我首要任务。回家后女儿很懂事地把自己关在房里开始隔离，和平常大大咧咧的性情截然不同。

又过一天儿子也确诊了。那是我一个星期第三次去看医生，等候又是三小时。第一次带女佣去时手足无措，第二次带女儿去心情沉重，那天早上看到医生熟悉的面孔，突然噗的一声笑了。

其实女佣被转送到护理设施第二天后已没有病征，女儿的病征跟女佣的很相似，儿子见医生时已退烧，我知道他们三个已在迅速康复。由于姐弟俩都确诊，我干脆让他们戴上口罩在屋里自由活动，毕竟把小孩困在小小房间里是件残忍的事。他们俩就像没病的人一样，而我却像病人般戴上N95口罩。傍晚，女佣已经康复回家。我的帮手终于回来。

接下来两天，姐弟俩相继可以正常上学了，我和女佣把家里再次彻底清洁消毒。医生说在未来三个月冠病康复者再受感染的概率很低，我这个高危人士那周仍要每天进行测试。

那一个星期就像做了一场梦。我从来都不是特别强壮的人，这次没有确诊应该是因为我早在去年12月已打完第三针疫苗，有足够抗体。至于女佣是从哪里染上病毒，将永远是个谜。这个病毒来得快去得更快，我们这次是幸运的。

我想分享这个经历给疫情下的父母，无论有多担心、恐惧、无助，这一切都会过去，你的战斗力远比你想象中强大。