交流站：减盐也应注意味精里的钠

常见慢性病之一的高血压发病率，在国人当中已攀至35.5%。换言之，当你左顾右盼时，或许就有一人患有高血压。

血压高跟饮食中盐的摄取有密切关系。食盐中的钠，虽然是人体所需的元素，但体內的钠长期过量时，患上高血压的风险就会增加。

国人钠的摄取严重超标。今年1月，卫生部在国会议员质询时，披露了国人盐的日摄取量为3.6公克，是世界卫生组织建议的2公克的1.8倍。这验证了盐和钠摄取量过高，是国人普遍患有高血压的主要因素。

为此，卫生部和保健促进局会持续强化减盐、减钠的民众卫教，和呼吁餐饮业者避免过度用盐。

有必要一提的是，国人常吃到的味精也含钠。味精的化学名是谷氨酸钠。正如吃盐会摄取钠，吃味精也一样，差别在于味精的钠成份较低。虽然一茶匙等量，盐含钠约1960毫克，味精则含钠约615毫克，但多吃味精，一样会得高血压。中国就有一份长达五年，在江苏进行的大型饮食研究，发现血压和味精摄取量成正相关，发表于专属高血压研究的医学期刊。

佳节期间与友人聚会聊天时，我发现友人当中，竟然没有一个知道味精含钠。样本不大，不过我的直觉是放大至全国，情况也相仿。不知道味精含钠就无法调整或避免。况且，很多食品的调味料和上游食材的准备，时常已加入味精。在不知情下，人们摄取来自味精的钠是加在来自盐的钠之上的。要达到减钠的目的，整体钠的摄取务必要下降，无论它来自盐或味精。

既然众所周知味精的使用极其普遍，我认为卫生部和保健局呼吁减盐、减钠时，可以考虑提醒大家也要注意味精的钠成份。