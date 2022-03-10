交流站：塑料袋收费具教育性而非惩罚性

国家环境局宣布计划明年上半年在超市推行塑料袋收费的规定，计划推行的时间点令我错愕，既然当局做了各种调查、咨询并参照其他国家的做法，实行塑料袋收费是明智正确的做法，为何需要一年时间的预告才实行？

对于塑料袋收费的问题，国人分为两类：一组人支持收费，另一组人反对，各持其理，各有不同见解。塑料袋防水、轻便、便宜甚至免费，的确用途广泛。一些国人的心理是，既然免费，不拿白不拿，于是造成滥用。

站在支持塑料袋收费的立场，我认为此举措具教育性而非惩罚性。

一、因为不再是免费，大家会小心使用，爱惜每一个塑料袋。过去平均一家人每天用五个袋子丢垃圾，现在可能只用一两个。多年前在日内瓦一友人家里，他们一星期才丢一包垃圾。当然气候与国情不一样，那包垃圾是挤得满满的，因为一个垃圾袋要花好几新元购买。

二、塑料袋收费的举措关系每一个家庭、每一个人，是推广全民关注环保课题的渠道之一，由慎用塑料袋至慎用其他塑料包装，以及水和电源等等。

有人会说，一个小小塑料袋对环保能起什么作用？岂不知千里之行始于足下，试问国人平均一天少用一个塑料袋，是轻而易举的事，但如此一天则可省下500万个塑料袋，这对垃圾处理、海洋生态肯定有所裨益。其实包装刊物、食品、邮件包裹的塑料袋，如小心剪开，不要撕破，是可以重复使用的。

实行塑料袋收费的开始，大家一定会很不习惯。忘了带环保袋，因拿了10个袋子要多付两元而觉得心痛等情况。其实收费还不可太低，否则起不了作用，至少每个塑料袋要一至二角，现在湿巴刹已没有小贩肯收五分钱。过一段时间，养成良好习惯，大家都会自备环保袋，也可成为一种很酷的时尚。

商家不必害怕因塑料袋收费而影响生意，众所周知，“宜家”早在多年前实行购物袋收费，许多具有环保意识的商家不但生意不受影响，还因为能提醒顾客的环保意识而被肯定。超市推行塑料袋收费用意不在赚钱，他们已说明会将省下的钱作为慈善用途。若说对低收入家庭是一笔不小的开销，政府可能可以考虑给真正需要的家庭发放环保礼券，以协助他们。

在此吁请国人牺牲小我，完成大我，每一个人为人类所居住的美丽地球，为环保尽一分绵力。