交流站：支持与关怀 特需儿看护人

《联合早报》交流站于3月1日刊登丁路娜读者《家有愚儿》一文，娓娓道出身为特需儿母亲的忧虑与艰难，文中提及当父母不在时，特需儿会怎样？如果熟悉的家易主时，特需儿将何去何从？

特需儿的父母或看护人，可以通过特需信托机构（Special Needs Trust Company），设立信托基金，为特需儿的财务需求以及长远照顾做出安排。在社会及家庭发展部的支持下，特需信托机构是本地唯一非盈利的信托机构，成立目的在于为父母或看护人，提供负担得起的信托服务，在父母或看护人离世后，信托服务将被启动。

除了为特需儿提供财务需求保障的安排，机构社工也会和父母或看护人讨论与拟定特需儿的看护计划。最重要的是，机构也会安排人员做家访，关心特需儿的生活情况，以确保他们受到妥善的照顾。

如果父母或看护人担心自己离世后，熟悉的家易主，其他孩子又因为工作或种种原因，无法扛起照顾特需儿的责任，父母可以交代孩子把特需儿送到特需人士看护中心，这些中心除了提供看护服务，也安排各种活动让特需人士参加，让他们过充实的生活。兄弟姐妹可以抽空到中心探访他们。

看顾特需儿的确很不容易，过程中需要面对的各种挑战与所承受的压力，非一般人可以理解，因此看护人照顾好自己的身心健康非常重要。在这方面，看护人可以浏览SG Enable的网站，有各种信息，让看护人可以更好地面对所遇到的问题。

该网站也提供一系列支持小组的链接，看护人可以选择加入适合自己的支持小组，透过这平台与其他组员交流，彼此互相学习与鼓励，相信有助于缓解身心压力。看护人若感到无助并希望找人倾听，可以拨打全国关怀热线1800-202-6868寻求帮助。

虽然看顾特需儿路程充满挑战和考验，但我相信在特需儿的内心，必然能感受到父母或看护人无微不至的照顾与伟大的爱。

有一次我到疗养院当义工，疗养院员工告诉我，有一名特需病人喜欢听“世上只有妈妈好”。我播放这首歌时，那病人顿时眉开眼笑，很开心地大声哼唱起来，从她的歌声与满脸笑容中，我感受到她唱出了对妈妈真挚的爱。