交流站：从“爱拼才会赢”说起

常听人说“爱拼才会赢”。这话有励志、鼓舞的作用。拼搏是一种品质，拼搏精神是人生重要的财富，有梦想，就有拼搏，也才会有美好的未来。

人生不都是坦途，但也不是永远都处在低谷。就好像《爱拼才会赢》歌词中说的：“人生可比海上的波浪，有时起有时落，好运歹命，一时失志不免怨叹，一时落魄不免胆寒”。但只要肯拼，就能突破云霾见曙光。

话说回来，虽然爱拼才会赢，但要怎么“拼”？不能单有“拼”的念头，也不是凭三分钟热度，得好好策谋计划，才能享有“赢”的功效和喜悦。

首先，得有明确目标，坚定立场。在尝了失败的恶果后，做全盘检讨，下来要向哪个方向拼搏？要怎么样做？是在原有基础上重新出发，还是改弦易辙，找另一条生路？所以，应对整个市场前景和本身具备的优势做个权衡，坚守立场，不要动辄改变信念。在这原则下做的拼搏，就会有赢的胜算。

其次，坚持不懈，勇往直前。确定目标后，得坚定不移，全力以赴，即使遇到困难、挫折，也得在低头沉思后，找出问题症结，调整心态，继续往前直奔。只有坚韧的意志，不轻易向逆境低头，才能尝到赢的甜美果实。

第三，回顾前瞻，取长补短。在拼搏道路上不能一味莽撞。爱拼是先决条件，但要时时回顾、反省和检讨。看看是否在某些方面出了差错？某些方面需改善？哪些地方需补充加强？利用自己的长处，弥补不足，也为赢加足筹码。

第四，听取教诲，尊重智者。如果自认学富五车，不屑向人请教，那必尝翻车的后果。我们周围有各行各业的智者，他们的知识、经验和见解，都足以作为后来者的借鉴。在拼搏的当儿，应听取他们的教诲，即使是逆耳话语、严厉的斥责，也应虚心接受，可能当中正含有“爱之深，责之切”的爱护与提携。能听取智者睿语，可少走冤枉路，也增强拼搏的勇气。

第五，提高学养，丰富内涵。所谓学无止境，知识浩如烟海，得不断阅读进修，只有具备本门和相关学科的知识，才能在拼搏时少犯错误，让自己思想敏捷，心胸开阔，眼光远大，更上一层楼。

最后，单逞匹夫之勇，盲闯硬碰，或自以为是、妄自尊大，那即使日拼夜拼，拼到伤痕累累，也不会有赢的成果。

《爱拼才会赢》的歌词提醒我们：“三分天注定，七分靠打拼”。要“拼”得得法、“拼”得有原则，勤动脑筋，思己度人，就能游弋于“赢”的碧波里，攀登“赢”的顶峰。