《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

私召车拒载带狗乘客惹争议

将心比心，客户在一开始下单就须要注明有额外需求，能接单的司机一定会接，不然的话，载了有宠物的客户过后还要自费清理，是谁也不会接这活。【Loh Chai Huat】

电召之前应该先声明，突然多出两条狗不是每个人都喜欢有动物在身边。【Sandy Ang】

竞消委密切留意油价接连上涨

五年前我就开始想到这个问题了，所以只花几十块钱买了脚踏车，每次出门都提早一个小时，算起来至少也省下大概六七千块钱的车费，如今油价上涨影响到的是电费和日常开销。【Fowa Lu Ke Mi】

野猪闯入义顺卡迪中心广场

据说现在连乌鸦都不可以打，我店外面很多乌鸦一到晚上多到吓死人，树砍了，乌鸦还是停留在组屋的屋檐，又吵，又脏，还会袭击人。【Yang Liu】

为什么要我们与有攻击性的动物共存呢？让无辜者受害，生活在不安的环境里。生活压力已经够大，还要我们学习如何应对它们。【Cynthia Kwek】

新加坡这么小适合养野猪吗？野猪繁殖能力太强了，几个月就生一群，这样去公园散步没有安全感了。【Changai Cai】

水獭家族总统府前过马路

新闻为什么没有说要取缔水獭？认为这是很威风的动物吗？四处横行，还让它们逍遥。最近潜进私人住宅的鱼池杀死许多锦鲤。锦鲤的命不是命吗？【Ho Ho Ho】

“安邦酿豆腐”宣布5月尾结业

新加坡好些小贩只想赚钱，但对食物又不去研究，没放心思去做。现在的食物，都没五六十年代的水准了，马来西亚的路边炒粿条，都比新加坡的好吃。【Franco Lim】

完全兩回事，去过吉隆坡吃过的人都知道，我只去吃过一次，没有第二次！【Choy Kwai Lan Doreen】

年轻人进军纯素咖啡店

希望每间学府都有素食档位，素食的孩子就不需要饿肚子，可以开开心心地学习。【Jessica Chui Ping】

我觉得这个概念很好，让素食者有个纯素食的地方，我期待品尝他们的纯素咖啡。【Lynn Tan】

载送客工罗厘须安装限速器

他们很喜欢临时转换车道，超速驾驶和乱超车，可以设置有这些功能的摄像头在所有货车、罗厘、货柜车上，违规直接开罚单。【Eric Chan】

商用车很多年前就装有时速限制器，现在又说要用。【Eric Choong】

克兰芝林地被错误清理

向上级提供错误资料？为什么会提供错误资料？不明白？【Mia Chuan Chan】

通常测量了土地就得双方有执照测量员印证才可砍伐森林保留地段。这是基本功课啊。【William Kee】

这片绿地几时还原？【Miao Xiang Joanne Chew】

交警突击扣留九辆涉飙车汽车

禁止这类车辆销售和改装，开这类型的车主怎么会不飚车呢？还有摩多车超大音量，天天都可以听到，怎么符合标准呢？【Tan Joy】