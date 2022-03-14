交流站：托儿所条规给家长带来烦恼

冠病在本地横行两年多，政府的确做了可观的努力有效控制情况，加上民众积极配合下，渐渐将度过危机。病毒传播涉及行业太广，以至很多业者叫苦连天，员工此时都得付出更多努力和不计较时间，一起为公司的存亡打拼。很多年轻夫妇牺牲与孩子共度的美好时光而出外工作，为了生活，只能把孩子送进幼儿园和托儿所，费用也相当高昂。

最近听到也看到一些托儿所动不动就打电话给正在工作的父母，要求把孩子带回家，因为孩子被发现流鼻涕、或咳了两次。其实，孩子没有发烧和呕吐，学校却一个星期可以打两次电话叫家长把孩子带回家。

有一回我对教师说：“如果真的情况不很好，为了大家，即使麻烦我们也要带回，但妳看这两岁孩子只因早上流鼻涕，擤一下出来就没事了，真的就不能继续留校，好让孩子父母安心工作？不然家长时不时地来回跑，工作迟早会喝西北风的。”教师回说她很了解，但是上层严格规定，她们也只好照办。

两天前內人和邻居碰面，聊起她儿子叫媳妇呆在家看孩子算了，因为她两岁的孙子在托儿所，只要一咳嗽，学校就要家长把孩子带回，时常要请临时假，终于不敢再面对老板请假，只好辞职在家顾孩子。聪明的孩子有时故意咳了一下，就对奶奶说学校说咳嗽不可以上学，用这招来讨价还价。

我想说的是，孩子情况不好，那应该带回家。但如果是早上流鼻涕，或有咳痰一两次，擤鼻涕或吐痰过后就没有了，那能不能把孩子单独安顿在可看见的一角落，再观察看看？如果没事就不必通知家长。凡事都应该有弹性处理的方法，不应固守条规。祈愿有关当局站在没女佣也没与父母同住的在职家长的角度，多关注此事。